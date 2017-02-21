طلعت زكريا: لن ألزم خطيب ابنتي بشبكة

القاهرة ـ قال الفنان المصري طلعت زكريا أنه شعر بالكبر عندما تقدم الإعلامي عامر طاهر لخطبة ابنته إيمي.

طلعت قال إن خطيب ابنته ليس ما عائلة ثرية، وسيقف بجواره حتى يحقق أحلامه، وأضاف “اشترطت عليه إسعاد ابنتى وعدم مضايقتها هذه شروطى، قلت له كدة، وأنا مبرق له عينى، علشان يخاف منى، ومعنديش مشكلة أنهم يعيشوا فى شقة إيجار أو غرفة واحدة فقط، والأهم عندى هى سعادتها”.

الفنان المصري قال إنه لن يلزم خطيب ابنته بشبكة حتى لا يحمله فوق طاقته، والأهم عنده أن يحب ابنته وتكون ابنته تحبه.

طلعت زكريا يشارك في رمضان المقبل بمسلسل “الزيبق” مع الفنان كريم عبدالعزيز وشريف منير.