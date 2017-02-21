مجنونة وائل كفوري تطارده في حفل الأخير

بيروت ـ تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري لموقف محرج، في حفله الأخير بالأردن، بسبب إحدى معجباته.

معجبة وائل، التي وصل حبها له حد الجنون، ظلت تطارده في الكواليس وتجري خلفه وهي منهارة في البكاء، وتصرخ قائلة: “وائل وحياتك وائل… أنا عم برجف”.

الفنان اللبناني تعامل مع هذه المعجبة بهدوء شديد، والتقط صورة معها ليهدئ من روعها، فقامت بطبع قبلة على خده.

وكان وائل كافوري قد حصل مؤخرا على جائزة إستثنائية احتفاءً بتخطّي أغنياته وكليباته الـ100 مليون Plays، من حيث الاستماع والمشاهدة عبر تطبيق أنغامي منذ تاريخ انطلاق الخدمة.