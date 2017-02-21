لصوص تسللوا لسرقة شقة أسرة أسامة بن لادن في باريس فوجدوها خالية

باريس ـ تعرض اللصوص اللذين تسللوا وحاولوا سرقة شقة عائلة بن لادن في الدائرة الثامنة في العاصمة الفرنسية باريس لمفاجأة غريبة وهي خلوها من أي شيء يسرق ليعودوا بخفّي حنين.

وذكرت قناة”RTL”أن خبر السرقة انتشر الجمعة الماضي، حيث تسلل لصوص إلى الشقة التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع عن طريق السطح، ولكنهم وجدوا الشقة خالية.

وأوضحت القناة أن اللصوص استخدموا أنبوب لحام لفتح الخزنة الحديدية بالشقة، لكنهم وجدوها خالية. بينما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث لكشف ملابسات الواقعة.