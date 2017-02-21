لصوص تسللوا لسرقة شقة أسرة أسامة بن لادن في باريس فوجدوها خالية
Feb 21, 2017
باريس ـ تعرض اللصوص اللذين تسللوا وحاولوا سرقة شقة عائلة بن لادن في الدائرة الثامنة في العاصمة الفرنسية باريس لمفاجأة غريبة وهي خلوها من أي شيء يسرق ليعودوا بخفّي حنين.
وذكرت قناة”RTL”أن خبر السرقة انتشر الجمعة الماضي، حيث تسلل لصوص إلى الشقة التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع عن طريق السطح، ولكنهم وجدوا الشقة خالية.
وأوضحت القناة أن اللصوص استخدموا أنبوب لحام لفتح الخزنة الحديدية بالشقة، لكنهم وجدوها خالية. بينما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث لكشف ملابسات الواقعة.
الظاهر أن الحكومة الفرنسية تستخدم الشقة كمصيدة للمغفلين !
والسؤال هو : ألا يوجد لإبن لادن ورثة (عمر بن لادن) يستفادوا من الشقة ؟ أم هي محجوز عليها بسبب الإرهاب ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
ماذا سيجد اللصوص في بيت اوسامة بن لادن ؟ اذا كان اوسامة بن لادن متقشف و حتى كان يمنع ابنائه و اولاده من شرب الكوكا كولا ويعتبرها من الكماليات,