باحث إسرائيلي مقرب من المؤسسة الحاكمة: مصر تفضل نفوذ إيران في غزة وتعتبر قطر وتركيا أشد خطرا

الناصرة ـ “القدس العربي” من وديع عواودة: قال باحث في إسرائيل مقرب للمؤسسة الحاكمة فيها إن مصر تتجه لتفضيل نفوذ إيراني في قطاع غزة على نفوذ تركيا أو قطر اللتين ترى بهما خصما أشد من إيران.

ويوضح بنحاس عنباري الباحث في معهد القدس لشؤون المجتمع والدولة (قضايا استراتيجية، أمن، دبلوماسية وقانون دولي) أن مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي لا تتوقع من رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجديد يحيى سنوار مساعدتها في محاربة تنظيم الدولة في سيناء بسبب رغبة الحركة المحافظة على خطوط إمدادات السلاح. لكن بالمقابل يرجح عنباري وهو كاتب صحافي وباحث بارز بشؤون الشرق الأوسط أنه في ظل موازين القوى في غزة بين نفوذ تركيا وقطر من جهة واحدة (عن طريق المعابر بين غزة وبين إسرائيل) وبين تأثير إيران في القطاع (عن طريق سيناء) فإن القاهرة ستفضل باللحظة الراهنة التأثير الإيراني في غزة. موضحا أنه رغم التعاون الأمني بين إسرائيل وبين مصر في سيناء وخارجها فإن الأخيرة ترى بتركيا وقطر خطرا أشد عليها. ويخلص للقول إنه في الرمال المتحركة في الشرق الأوسط لكل مرحلة رجالها وتحالفاتها.

جاء ذلك ضمن دراسة جيوسياسية للباحث عنباري في موقع المركز المذكور بعنوان “توثيق العلاقة الفلسطينية مع إيران” الفلسطيني وفيه يتحدث عن الأوضاع السياسية الناشئة في ظل إدارة ترامب وإعلان العلاقات الحميمة بين واشنطن وتل أبيب في اللقاء الأخير بين الرئيسين الأمريكي والإسرائيلي والذي يبدو أن تركز في تعاون معلن وسري ضد إيران يدفع الأخيرة لزيادة محاولاتها تعزيز نفوذها في غزة كموطأ قدم أمامي قبالة إسرائيل.