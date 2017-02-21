البحرين تعلن اعتقال 20 مطلوبا وإحباط “مخططات إرهابية”

المنامة- الأناضول : أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مساء اليوم الثلاثاء، “تفكيك خلايا إرهابية وإحباط مخططاتها” في عمليات استباقية أمنية تم خلالها القبض على 20 مطلوبًا في قضايا إرهابية بينهم 8 تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق.

وقالت الداخلية البحرينية في بيان مساء اليوم، اطلعت عليه الأناضول، “تم القبض على 20 مطلوبًا في قضايا إرهابية، من بينهم 4 نساء، كان لهن دور في إيواء مطلوبين هاربين والتستر عليهم”.

وأشارت إلى أن القبض عليهم جاء خلال “عمليات استباقية أمنية ناجحة بعدة مناطق بالبلاد، خلال الفترة من 9 إلى 19 فبراير/ شباط الجاري”.

وكشفت البيان أن “عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن إحباط محاولة تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية، بحرًا إلى إيران، بتاريخ 9 فبراير/ شباط الجاري، كشفت عن عدد من الخلايا الإرهابية، التي كانت قد بدأت بالشروع في تنفيذ مخططات إرهابية”.

وأوضح أن “من بين المقبوض عليهم، مطلوب واحد أقر بقتله الملازم أول هشام الحمادي بطلق ناري في 29 يناير الماضي، واثنين متورطين في إنشاء مخزن سري لتصنيع المتفجرات”.

وكشفت المعلومات – بحسب البيان- أن “8 من المقبوض عليهم تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق”.

وأعلنت الداخلية البحرينية في 9 فبراير/ شباط الجاري مقتل 3 واعتقال 9 آخرين في عمليتين أمنيتين، أحدهما تم خلالها إحباط تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية وهاربين من سجن “جو” جنوب شرق البلاد مطلع يناير الماضي عبر قارب إلى إيران.

وأسفرت إحدى العمليتين عن مقتل أحد الهاربين من سجن “جو”، فيما تم اعتقال هارب من السجن نفسه في العملية الأمنية الأخرى، فيما لا يزال 8 فارين.

وقتل شرطي، في هجوم نفذه مسلحون استهدف سجن “جو” جنوب شرقي البلاد، أسفر أيضًا عن “هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية” مطلع الشهر الماضي.

وسبق أن أعلنت البحرين في يناير 2016، أنها قررت “قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران”، وذلك في أعقاب إعلان السعودية عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجاً على إعدام “نمر باقر النمر” رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ”التنظيمات الإرهابية”.

وقبل قطع العلاقات، كانت تشهد العلاقات البحرينية الإيرانية تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة، لطهران بـ”التدخل في الشأن الداخلي البحريني ودعم المعارضة الشيعية بالبلاد”.