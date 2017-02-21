﻿ميركل تطمئن على صحة بوتفليقة بعد تأجيل زيارتها للجزائر

الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله: قالت الحكومة الجزائرية أمس الثلاثاء إن رئيس الوزراء عبد المالك سلال أجرى اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وذلك بعد يوم واحد من تأجيل زيارة لها إلى البلاد بسبب مانع صحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد بيان لرئاسة الحكومة أن «المستشارة الألمانية التي اطمأنت على تطور الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة قد جددت كامل استعدادها لزيارة الجزائر وذلك في أقرب الآجال» . وتابع «وإذ أعربت عن شكرها لرئيس الجمهورية على دعوته فقد أبدت ارتياحها لتطور العلاقات الثنائية وعن رغبتها في أن تتعزز هذه العلاقات أكثر فأكثر لا سيما في المجال الاقتصادي».

والإثنين أعلنت الرئاسة الجزائرية بشكل «مفاجىء» تأجيل زيارة كانت مرتقبة لميركل «باتفاق مشترك بين سلطات البلدين، بسبب التعذر المؤقت لبوتفليقة، المتواجد بإقامته في الجزائر، إثر التهاب حاد للشعب الهوائية». وكان مقرراً أن تصل ميركل إلى الجزائر بعد ظهر اليوم في زيارة تدوم يومين لبحث التعاون بين البلدين وملفي الهجرة عبر المتوسط ومكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا، حسب سلطات البلدين. ووفق بيان رئاسة الحكومة الجزائرية فإن المباحثات بين سلال وميركل تطرقت إلى «التعاون في مجال محاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية وتم الاتفاق في هذا الصدد على تعزيز كافة الإمكانيات والقدرات للقضاء على هاتين الظاهرتين في إطار الاتفاقيات التي تربط البلدين». أما بخصوص الوضع في المنطقة لا سيما في ليبيا والساحل (الإفريقي) قال البيان: «أكدت الجزائر استعدادها للمشاركة في التسوية السلمية والشاملة للنزاعات بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة ووضع حد لظاهرتي الإرهاب والجريمة العابرة للـحدود».

«الأناضول»