﻿حزب سياسي جزائري يسعى لترشيح لاعب كرة قدم للانتخابات البرلمانية

الجزائر – د ب أ : يسعى حزب تجمع أمل الجزائر، لترشيح عدلان قديورة لاعب خط وسط نادي مدلسبورة الانكليزي لكرة القدم، في الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من أيار/مايو المقبل.

ونقل الموقع الاخباري الالكتروني « الجزائر اليوم» عن مصادر قولها إن رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول الشغوف بكرة القدم، يقوم بمفاوضات حثيثة لإقناع اللاعب في صفوف المنتخب الجزائري، عدلان قديورة، بالترشح في قوائم الحزب . وأشارت المصادر إلى أن غول الذي تقلد عدة مناصب وزارية في وقت سابق، يستعين بأسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، في مسعاه لإقناع عدلان قديورة من أجل قبول الترشح ضمن قوائم حزب تجمع أمل الجزائر. وقد يكون قديورة البالغ من العمر 31 عاما، أول رياضي لم يعتزل اللعبة يدخل المعترك السياسي في الجزائر.