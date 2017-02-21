﻿الكويت تعتزم زيادة طاقة إنتاجها النفطية إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول 2040

الكويت – رويترز: نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الثلاثاء عن نبيل بورسلي، العضو المنتدب للتسويق العالمي في «مؤسسة البترول الكويتية»، قوله ان الكويت تعتزم زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.

وهذه هي المرة الأولى التي يفصح فيها مسؤول كويتي عن تطوير الاستراتيجية النفطية التي تنفذها «مؤسسة البترول الكويتية»، والتي كانت تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020 من نحو 3.15 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

وكان مسؤولون كويتيون تحدثوا خلال الأسابيع الماضية عن استراتيجية جديدة للمؤسسة تمتد إلى عام 2040، لكنهم لم يعلنوا أية أرقام جديدة مستهدفة.

وقال بورسلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان استراتيجية المؤسسة لعام 2040 تركز كذلك على «التوسع في بناء مصافي تكرير النفط وإنتاج البتروكيميائيات محليا، وزيادة الاستثمارات الخارجية في المصافي والبتروكيميائيات في مختلف أنحاء العالم.»

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» اتفقت العام الماضي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من 2017، بالإضافة إلى تخفيضات قدرها 558 ألف برميل يوميا في إنتاج دول مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك.

وأكد بورسلي أن الكويت من أكثر الدول التزاما بقرارات خفض الإنتاج، مبينا أنها خفضت 146 الف برميل يوميا من صادراتها تطبيقا للاتفاقات.

وقال «الكويت خفضت في شهر يناير الماضي أربعة ملايين برميل من الكميات المصدرة، وأيضا ستصل في نهاية الشهر الحالي إلى نفس الكمية، وذلك في إطار التزامها بقرارات خفض الإنتاج التي التزمت بها دول أوبك والمنتجون الرئيسيون في العالم في نهاية العام الماضي.»

وأوضح أن الكويت كانت تصدر 2.16 مليون برميل يوميا من النفط الخام قبل قرار الخفض في حين انها تصدر حاليا مليوني برميل يوميا.

وقال أيضا «أسعار النفط الخام الكويتي كانت ما بين 40 إلى 42 دولار قبل قرار التخفيض بيد أنها ارتفعت بعد الاتفاق إلى 52 دولارا للبرميل.»

وترأس الكويت اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة خفض الإنتاج، والتي من المقرر أن تجتمع في الكويت في 26 مارس/آذار المقبل، لتقييم مدى التزام الدول المصدرة سواء من دول منظمة «أوبك» أو من الدول غير الأعضاء بما تم الاتفاق عليه.

وسيكون هذا الاجتماع هو الثاني بعد إبرام الاتفاق حيث عقد الاجتماع الأول للجنة مراقبة الإنتاج في فنزويلا في يناير/كانون الثاني الماضي.