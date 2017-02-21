﻿6 بنوك تنافس على دور في طرح أسهم «أرامكو» في بورصة الرياض

دبي/الرياض – رويترز: قالت مصادر مطلعة أمس الثلاثاء أن شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» تلقت عروضا من ستة بنوك على الأقل، للاضطلاع بدور استشاري في الطرح العام الأولي المزمع للشركة في بورصة الرياض.

تنوي السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة في المئة من أكبر منتج للنفط في العالم، في كل من السوق المالية السعودية في الرياض وسوق عالمية واحدة أو أكثر، من خلال طرح عام أولي قد تبلغ قيمته 100 مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن بنك «اتش.اس.بي.سي» السعودية ومقره الرياض، وهو مشروع مشترك بين البنك السعودي البريطاني «ساب» و»إتش.إس.بي.سي»، قدم مقترحا إلى «أرامكو» في أوائل فبراير/شباط، وكذلك البنك «الأهلي»، ومصارف «سامبا كابيتال» و»السعودي الفرنسي كابيتال» و«الرياض» و«جي.آي.بي كابيتال» ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لـ«بنك الخليج الدولي» ومقره البحرين.

وقال اثنان من المصادر ان من المتوقع البت في أدوار البنوك قبل نهاية الشهر. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها نظرا لسرية عملية تقديم العروض.

ولم ترد «أرامكو» فورا على طلب تعليق.

كما أحجم «إتش.إس.بي.سي» عن التعقيب، في حين لم ترد الشركات المالية الأخرى على الفور على طلبات للتعليق بالبريد الإلكتروني.