﻿«القدس العربي» في بيت عائلة أمير دندن المتسابق الفلسطيني في نهائي «آراب أيدول»

الناصرة ـ «القدس العربي»: قبل أيام قليلة من حسم المنافسة الثلاثية الشديدة على لقب « مليح العرب «(الآراب أيدول) ضمن برنامج المواهب في قناة « إم بي سي»، تبدو مجد الكروم في الجليل داخل أراضي 48 في حالة طوارئ في محاولة لزيادة التصويت لإبنها الفنان الشاب أمير دندن، الذي وصل إلى المسابقة، التي شهدت منافسه عربية محتدمة.

وتسود حالة ترقب وإثارة واسعة جدا في الشارع الفلسطيني لاسيما أن منافس دندن في النهائي، فلسطيني من بيت لحم هو يعقوب شاهين.

« القدس العربي « زارت بالأمس بيت أمير دندن ( 25 سنة) في مجد الكروم، وهي قرية جليلية تحمل الكثير من الملامح الفلسطينية إذ احتضنت الكثير من المهجرين في وطنهم من القرى المجاورة في نكبة 948 ، و الذين اندمجوا في نسيجها الإجتماعي وهم يشكلون نصف سكانها ونيف. وتمتاز المدينة بقوة انتشار الحركات السياسية الوطنية.

لمع اسم مجد الكروم في البرنامج إياه قبل عام عندما نافس أحد أبنائها،هيثم خلايلة،على اللقب في العام المنصرم وكاد يخطف لقب « مليح العرب « في منافسة شارك فيها آلاف الشباب من الوطن العربي والعالم.

وفي مجد الكروم أطل من يسمونه هنا بـ «الأمير» على لافتات ضخمة، و بلغنا أن طلاب المدارس فيها ينتظمون في طابور الصباح منذ أيام، ويفتتحون نهارهم بأغنية جماعية من أغاني أمير دندن ويختتمونه بالهتاف له بحماس كبير. كما أن لجنة محلية من المتطوعين شرعت بالتعاون مع السلطة المحلية في إعداد ساحة واسعة قرب بيت المتنافس دندن وتعبيد الشوارع المؤدية لها خصيصا للجماهير التي تستعد للاحتشاد ليلة الحسم يوم السبت المقبل، على أمل الاحتفال بفوز ابن البلد. كما تعمل اللجنة على دعم أمير بالتصويت من خارج أراضي 48 لعدم إمكانية الإتصال المباشر. التقينا مع عائلة دندن في حديقتها المزدانة بأشجار الزيتون، النخيل والصبار وداخل الصالون ازدانت الجدران بصور أمير منذ كان طفلا وهو يعزف العود والبيانو داخل الوطن أو في الولايات المتحدة. تمسك الوالدة رنا الصور بحنو الأم بوجه مشرق تقول إن قلبها يكاد لا يحتمل البعد والمنافسة الحامية، وتنتظر لحظة السفر لبيروت اليوم أو غداً « لأكون قريبة منه لحظة تتويجه قرب العين من رمشها».

وأصر الوالد خالد دندن على تناول الحلويات مع فنجان القهوة وهو يقول» هذه حلوى الفوز» للتعبير عن ثقته في القدرات الفنية الكبيرة لنجل، الذي يتحدث معه هاتفيا كل يوم. ويتضح أن هذا الشبل من ذاك الأسد فالأب أيضا يمتاز بصوت جبلي رخيم يعيد للأذهان فورا الراحل وديع الصافي. وهذه هبة موروثة فوالد خالد، محمد دندن ووالدته فاطمة إمتازا بصوتين رقيقين جدا، منذ كانا يقيمان في قرية البروة حتى نكبة 1948 وهي بلدة الراحل محمود درويش.

موهبة بالوراثة

وأمير هو الإبن الوحيد الذي ورث الغناء ويحترف الفن من بين إخوته محمد، ألما ورهام ويستذكر أبو محمد أن « قريد العش « أميركان « يدندن « وهو في طفولته المبكرة. يروي الوالد الفخور الممتلئ بالفرح وخفة الدم وهو يشير ببنانه لعصفور الكناري داخل قفص معلق في مدخل المنزل الحجري الجميل، ويقول « كان أمير كهذا الكناري يتحفنا بصوت رقيق حتى بلغ سن العاشرة وعندها أيقنت أنه مشروع فني واعد». وتجلى ذلك بفوز أمير لاحقاً بالمرتبة الأولى في منافسة « برامج الغد « المحلي بأغنية « الله يرضى عليك يا ابني « وهو بالرابعة عشرة من عمره. وبعد عام أصدر ألبومه الأول وفيه أغان لوديع الصافي،محمد عبد الوهاب،وردة الجزائرية وعبد الحليم حافظ وغيرهم. بعد إنهاء الدراسة الثانوية سافر أمير إلى الولايات المتحدة، واحتضنه عمه فهيم وهو مطرب معروف هناك ويرافقه في بيروت اليوم. ومنذ سنوات يقيم أمير بين وطنه وغربته منذ سنوات، وهناك حيث حاز على الجنسية الأمريكية أيضا يشارك عمه في إحياء حفلات للجاليات العربية. ويكتوي الوالدان بالحنين للابن المغترب خاصة عندما تطول الغيبة لكنهما لا يقلقان عليه فهو لا يدخن ولا يتناول الكحول وحريص على التمسك بأخلاقه وهو برعاية عمه. وتستذكر الأم رنا دندن وهي ربة بيت تتمتع بقسط عال من الثقافة العامة أن السباحة هي هواية أمير المفضلة تأثراً ببحر عكا حيث تقيم خالته. ويشير الوالد أن أمير كان طالبا متوسطاً في تحصيله التعليمي لأن كل طاقاته صبت في الفن وتعلم العزف على درب والده وجده.

دندن اسم أم لقب

وعن علاقة الفن بالإسم الموسيقي دندن يروي الأب متوددا أنه اسم وليس لقباً، ويقول إنه تورط خلال دراسته الإبتدائية المبكّرة في شجار مع أحد أترابه بعدما دعاه دندن، ظانا أنه يسخر من لقب العائلة حتى استدعاه مدير المدرسة وأكد له خطأه. ويسترسل في حديث الذكريات « إمتاز والدي بصوت حلو وكان يعرف بإتقانه «العتابا والميجانا»، أما والدتي فكان صوتها عسل على عسل لكنها كانت ترفض الغناء أمام الناس وأنا شخصيا كنت استرق السمع وهي تغني داخل المطبخ وكانت تتوقف حينما تلحظني وما زالت مواويل يا ظريف الطول بصوتها في مخيلتي». ويكشف أبو محمد أن والده رفض أن يحترف الإبن الغناء ورغب أن يقتدي بأبناء شقيقه نمر ويصبح طبيبا أو محاميا. ويضيف ضاحكا « درست وإبن عمي الدكتور عبد العظيم في كفرياسيف بالمرحلة الثانوية وكنا نبيت في القرية المجاورة الجديدة وكنت أمضي ساعات بعد الدوام بالغناء حتى ضاق إبن عمي بي فقلت له إن الحل يكمن بأن يذهب لوالدي ويقنعه بأن يقتني لي العود لأحترف الموسيقي وهكذا حصل بعدما تجرأ وتحدث مع والدي».

وما لبث أبو محمد أن أسس فرقة « ليالي القمر» الموسيقية وعمل بإحياء حفلات الزفاف ومع شقيقه فهيم ضابط الإيقاع والمغني. ومن أجمل صوتك أم صوت أمير؟ تبسم الأب وقال إن الفارق يكمن بأن الإبن حاز على فرصة لتعلم الموسيقى وصقل موهبته بخلاف والده. ويضيف «خامة صوتي حلوة لكن أمير يتجاوزني بقدرته على أداء العرب بعفوية وهذه هدية من الله». وعن توقعاته يقول الوالد إنه راض جدا بالمنزلة التي بلغها أمير وفخور بما قاله عنه خبراء الموسيقى والفنانون في البرنامج لافتا لثقته الكاملة بقدراته رغم أنه يعترف بتوتر وخوف يساورانه أحيانا.

الوالد الذي توقف عن الغناء بعدما ألمت به وعكة صحية يوضح أن معنويات أمير عالية جدا ويقول مبتهجا « كلمته اليوم وسألتاه لماذا لم تقدم بعد كل ما لديك ولم تفتح كل « الصبابات « فقال أمير : يوم السبت سيستمع العالم لما لم يسمعه مني بعد». ويكشف الوالد أن الحكام كانوا في البداية يطلبون منه تقديم عشر مقترحات كل مرة وهم يختارون الأغنية التي يقدمها ولكنهم اليوم يتركون له حرية الاختيار، لافتا أن أمير يرسل له من بيروت تسجيلات صوتية لغنائه طالبا المشورة قبل تقديمها.

أمير ويعقوب شقيقان

لكنه يقول إنه في الحلقة الأخيرة لم يهتز حينما أعلن بداية عن فوز يعقوب وعمار ويؤكد أنه كان واثقا من فوز ابنه أما، والدته فلم تحتمل انتظار إعلان النتيجة فقد «هربت» من الصالون، ودخلت غرفتها واستمعت للراديو بصوت عال ولم تعد للعائلة إلا بعد سماع جلبة فرحتهم المعلنة. ويوضحان أنهما سيفضلان ليلة السبت الإختلاء بمنزلهما ومشاهدة البرنامج دون لمة كبيرة. ويشدد الوالد على رفضه كل محاولات إيقاع الفرقة بين أمير ويعقوب من قبل صحف إسرائيلية إدعت أن أمير» إسرائيلي « و يعقوب « سرياني. ويتابع لن نسمح لأحد كان من كان للتشكيك بهويتنا الفلسطينية لهذا الهدف أو ذاك ومن جهتنا سنبارك للفائز بكل الأحوال. ويقرن أبو محمد وعده ببت عتابا قاله بعفوية : «على درب دراج ضوعتو يميني وعليكم بالهوى يا أمير ويا يعقوب أنا لاحلف يميني ما أحكي غيركم بعد الغياب .. يا هلي يا هلي «. ويتابع « أمير عيني ويعقوب أختها وأتمنى لأمير، يعقوب وعمار من اليمن السعيد الصحة والسعادة «.

وعلمت « القدس العربي « أن الرئيس عباس سيجمع عائلتي دندن وشاهين في بيروت قبيل ليلة الحسم، وأن السلطة الفلسطينية تدعو للتصويت للمرشحين على قدم المساواة.