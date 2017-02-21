﻿محكمة مغربية تؤجل النظر في دعوى وزير الداخلية ضد نقيب الصحافيين

الرباط – «القدس العربي»: قررت محكمة مغربية من الدرجة الاولى بالرباط تأجيل النظر مرة أخرى في ملف نقيب الصحافيين المغاربة على خلفية دعوى رفعها ضده وزير الداخلية لنشره مقالاً عام 2015 يتحدث فيه عن فساد ساد انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية).

وأجلت المحكمة الابتدائية بالرباط من جديد، أمس الثلاثاء، محاكمة عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى 12 أبريل /نيسان، على خلفية مقال نشره في جريدة العلم، لسان حزب الاستقلال، حول الفساد المالي خلال انتخابات مجلس المستشارين.

وعلّلت المحكمة تأجيلها الجديد بداعي التأكد من أن البقالي هو فعلاً مدير نشر جريدة «العلم» لسان حزب الاستقلال وأعرق الصحف المغربية، التي صدرت بها افتتاحية للبقالي يتهم من خلالها بداية تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، الولاة والعمال (المحافظين) بالمشاركة في «الجرائم الانتخابية»، لـ«أنهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالاً طائلة للظفر بالمقعد»، وهو ما دفع بوزارة الداخلية لمقاضاته.

وأكدت الافتتاحية التي وقعها البقالي على «حقيقة يعرفها القاصي والداني مفادها أن جزءاً من الأموال المشبوهة دخلت جيوب العمال والولاة أنفسهم».

وقال البقالي ان «قرار المحكمة القاضي بإخراج الملف للمداولة وإدراجه في جلسة جديدة أخرى، هو من حيث المسطرة (الإجراءات) القانونية عادي، لكن في هذه الحالة مكمن المفاجئة لنا هو دواعي هذا الإخراج، وهذا غريب، فالبقالي مدير جريدة العلم بإذن قانوني من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الرباط، ولما قرر أن يترشح لمنصب مدير الجريدة، قدم ملفا قانونيا متكاملا للنيابة العامة بالمحكمة نفسها، وبالتالي هذه النيابة العامة التي تريد أن تدلي للمحكمة ما يفيد أنني مدير الجريدة هي التي أذنت له بأن يكون مديراً».

ونقل موقع العمق المغربي عن البقالي أن «النيابة العامة تدخلت في هذا الملف منذ سنة عشرات الجلسات ، وكان لها من الوقت ما يثبت للمحكمة أنني مدير جريدة العلم، لماذا لم تفعل ذلك لسنة كاملة، فبعد سنة كاملة تأكدت النيابة العامة من حاجتها لإثبات ذلك، هذا غريب».

وشدد أن القرار من حيث الدواعي «غريب خاصة وأن تأجيل الجلسة القادمة ستنعقد مباشرة بعد مؤتمر حزب الاستقلال، وبالتالي هل هناك علاقة بين هذا التأجيل والمؤتمر 17 نحن نتسآل هل هناك خلفيات من وراء ذلك».