﻿مطالبات بالإفراج عن القيق المضرب عن الطعام

رام الله – «القدس العربي»: أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية «مدى» عن بالغ قلقه إزاء الحالة الصحية للصحافي محمد القيق الذي أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقاله اداريا في 15يناير/ كانون الثاني الماضي وخولته مجدد للاعتقال الإداري ما دفعه للبدء بإضراب مفتوح عن الطعام منذ سبعة عشر يوما.

وجاء اعتقال القيق بعد أقل من ثمانية شهور على إخلاء سبيله، اثر إضراب عن الطعام استمر 93 يوما احتجاجا على اعتقاله إداريا في حينها. ودفع اضرابه سلطات الاحتلال لعقد صفقة مع محاميه تم بموجبها إنهاء إضرابه الاحتجاجي عن الطعام وإخلاء سبيله.

وقالت فيحاء شلش زوجة الصحافي القيق في إفادة لمركز «مدى» إن محاميه خالد زبارقة تمكن يوم الأحد الماضي من زيارته في سجن الجلمة بعد ان رفع التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص إثر مماطلة المخابرات الإسرائيلية في السماح له بزيارته على مدار أكثر من عشرة أيام.

وأوضحت استنادا للمحامي ان «الوضع الصحي للصحافي القيق المستمر في إضرابه عن الطعام منذ 17 يوما، ما زال متدهورا وانه يشعر بمضاعفات منها الدوار وفقدان التوازن وآلام شديدة في الظهر كان يعاني منها في الاعتقال السابق وازدادت آلامه مع الظروف السيئة التي يحتجز فيها.

وأضافت «قال المحامي إن الظروف الاعتقالية للقيق سيئة للغاية حيث يوضع في زنزانة ضيقة لا تزيد عن 4 أمتار مربعة ولا تتوفر فيها أدنى المقومات الإنسانية، ويمنع الاحتلال إدخال الأغطية والملابس الشتوية له ما يفقده القدرة على النوم من شدة البرد».

واعتبر القيق اعتقاله، وفقا لما نقله محاميه عنه أنه «نوع من الضغط عليه لكسر إضرابه المستمر عن الطعام، والمصر على الاستمرار فيه حتى يتم إبطال حكم الاعتقال الإداري الذي صدر ضده».

وعبر مركز «مدى» عن بالغ قلقه إزاء الحالة الصحية للصحافي القيق وما يتعرض له من ضغوط، ووجه دعوة إلى مختلف المؤسسات الحقوقية والأوساط التي تعنى بحرية الصحافة الى الضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على إطلاق سراحه، ووقف اعتقال الصحافيين بشكل عام ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تتم دون توجيه أي تهم، إضافة إلى انه عادة ما يتم تجديد فترات الاعتقال الإداري لفترات قد تمتد لعدة سنوات.

من جهة أخرى تقدم مركز «مدى» بالتهنئة الحارة الى الصحافي عمر نزال الذي اطلق سراحه بعد ان قضى في الاعتقال الإداري 10 أشهر. وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن نزال مساء أول من أمس الاثنين من سجن عوفر القريب من رام الله في الضفة الغربية.