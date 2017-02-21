﻿هدم المنازل الفلسطينية في القدس يتزايد منذ تولي ترامب الرئاسة

رام الله – «القدس العربي»: أجرت لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي نقاشا حول المداهمات الليلية لبيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية، وذلك في أعقاب التقرير الذي نشرته «هآرتس» حول هذا الموضوع، وأشار من خلال إفادات شهود العيان الى قيام الشرطة وقوات الأمن الإسرائيلي بمداهمة مئات البيوت من باب الى باب في حي راس خميس بين الساعة الواحدة بعد منتصف الليل والرابعة فجرا، وإيقاظ السكان وتوجيه أسئلة شخصية لهم.

وجرى النقاش في لجنة الداخلية بناء على طلب النائب ميخال روزين من ميرتس والنائبة عايدة توما سليمان من القائمة المشتركة والنائب كسانيا سباتلوفا من المعسكر الصهيوني والنائب اكرم حسون من كلنا. وادعى مفوض الشرطة حاييم شموئيلي، خلال النقاش أن قوات الشرطة دخلت الى البيوت بشكل قانوني للبحث عن ماكثين غير قانونيين وعن راشقي الحجارة. وقال» من واجبنا العمل في هذه الأماكن من أجل العثور على من أسماهم المشبوهين». وقالت له المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق الإنسان، إن القانون لا يسمح بدخول البيوت من أجل البحث عن ماكثين غير قانونيين.

وانتقدت النائبة روزين موقف الشرطة وقالت: «حقيقة أنكم تقومون بأعمال مسح تدل على أنكم لا تتعاملون مع سكان القدس الشرقية مثل بقية المدن في البلاد. هل يهدف مخططكم الى التنكيل بالعائلات وأطفالها في منتصف الليل؟.. أهذا هو أسلوب عملكم؟». وأضافت النائبة عايدة توما سليمان: «أنا مسرورة جدا لأن هذا هو اعتراف رسمي أن القدس الشرقية خاضعة للاحتلال لكنه لا يسرني انه يتم إيقاظ الأطفال في الثالثة فجرا». وقال النائب زهير بهلول من المعسكر الصهيوني إن عمليات المسح الليلي هي من «دلائل دولة الشرطة».

في غضون ذلك كشف النقاب عن ازدياد عمليات هدم البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية منذ استبدال الإدارة الأمريكية، لا بل تعترف بلدية الاحتلال في القدس أن وجود إدارة جديدة، قاد الى رفع القيود المفروضة على تطبيق أوامر الهدم في المنطقة. ويتضح أن بلدية الاحتلال قامت منذ بداية العام الحالي، بهدم 42 وحدة إسكان، بينما تزيد في المقابل من العراقيل أمام المصادقة على مخططات تسمح بالبناء القانوني للفلسطينيين في شرق المدينة.

وحسب معطيات نشرتها جمعية «مدينة الشعوب» فقد تم في عام 2016 هدم 203 مبان في القدس الشرقية نصفها بعد الانتخابات الأمريكية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما تم طوال عام 2015 هدم 73 بناية. وفي 22 حالة هدم تمت في العام الماضي قام أصحاب البيوت بهدم البيوت لتجنب دفع الضرائب المرافقة لعملية الهدم من قبل البلدية.

وفي الأسبوع الماضي هدم منزل عائلة ترك في بلدة العيسوية. وكان رب العائلة صالح يعرف منذ زمن أنه سيتم هدم منزله لكنه فوجئ بوصول مفتشي البلدية والجنود. وقال: «اعددت القهوة ووضعت الطعام للأولاد، وفجأة رأيت البيت يمتلئ بالجنود. قالوا لي إن علي مغادرة المنزل خلال عشرة دقائق وأخذ ما يمكنني حمله بيدي. قلت لهم إن علي البحث عن حذاء الطفل فلم يسمحوا لي حتى بعمل ذلك.أخذت الأولاد وابتعدت بهم عن المكان، ولما عدت لم أصدق ما شاهدت. لقد هدموا كل شيء». وقال إن أملاك العائلة بقيت تحت الردم. في المقابل تدعي البلدية أن المنزل كان في طور البناء وكان فارغا.

وحاولت غالبية السكان الذين هدمت بيوتهم، الحصول على تراخيص من البلدية ولكن في غياب خريطة هيكلية مصادق عليها في شرق المدينة لا يمكن الحصول على تراخيص. ورغم ان رئيس بلدية الاحتلال نير بركات صرح في أكثر من مرة انه ينوي إعداد خريطة هيكلية وخرائط مفصلة للأحياء الفلسطينية من أجل السماح للسكان بالبناء بشكل قانوني، الا أنه لم يتم دفع خرائط كهذه في السنوات الأخيرة.

ويتضمن التقرير الذي نشرته جمعية «مدينة الشعوب» وجمعية «بمكوم» هذا الأسبوع، نماذج لخرائط اعدها السكان وتم رفضها او تأجيل النظر فيها من قبل البلدية. وفي 2008 قدم سكان حي الطور خريطة اعدوها بأنفسهم لتوسيع الحي. وقد تلاءمت الخريطة مع متطلبات الخريطة الهيكلية للقدس وحظيت بترحيب من قبل بركات، لكن البلدية بدأت بعد ذلك وبالتعاون مع سلطة حماية الطبيعة بدفع مخطط الإعلان عن الحديقة القومية على منحدرات جبل المكبر، وبذلك ألغت عمليا الخريطة التي قدمها السكان. كما حاول السكان في حي صور باهر دفع خريطة تسمح لهم بالبناء القانوني، وفي كل مرة كانت البلدية تطالب المخططة بتغييرها وملاءمتها مع خريطة البلدية، الى ان قررت رئيسة لجنة التنظيم والبناء في 2013 رفضها بادعاء انه مر وقت طويل على تقديمها.

وقال افيف تتارسكي الباحث في جمعية مدينة الشعوب إن «حكومة اسرائيل تضع السكان الفلسطينيين أمام خيار وحشي: اما ان يكونوا مطرودين من مدينتهم او أن يقوموا بالبناء بدون ترخيص والمخاطرة بهدم بيوتهم ودفع غرامات».

وادعت بلدية الاحتلال في تعقيبها انها تنفذ أوامر المحكمة كما يلزمها القانون وبدون أي مواربة. وقالت «فليعرف كل من يبني بشكل غير قانوني أن بلدية القدس ستهدم بيته. يؤسفنا ان تنظيمات اليسار المتطرف تشجع خرق القانون بشكل فظ فقط لكي تدفع مواقفها. البلدية تواصل دفع الخرائط لكل السكان في كل أنحاء المدينة. في أحياء القدس الشرقية يجري دفع مخططات لإضافة وحدات إسكان، وبهدف منع البناء غير القانوني الذي يمس بالسكان. كما ان هناك زيادة في الطلبات التي يقدمها السكان للحصول على تراخيص للبناء في الأحياء الفلسطينية».