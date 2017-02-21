﻿خامنئي يتخوّف من تهميش القضية الفلسطينية بسبب أزمات المنطقة

بيروت – «القدس العربي»: أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري «ان مجرد التلاعب بالألفاظ والإشارة الى نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب الى القدس أمر يشجع اسرائيل على اتخاذ المزيد من القرارات الاستباقية لنسف السلام واشعال الشرق الأوسط»، داعيا الى «استعداد عربي واسلامي لمواجهة مثل تلك الخطوة برد يتمثل بإغلاق السفارات في واشنطن».

وكان الرئيس بري يتحدث في افتتاح أعمال المؤتمر السادس لدعم الشعب الفلسطيني أمس في قصر المؤتمرات في طهران، بحضور عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات وقادة الفصائل الفلسطينية وممثليها ووفود حزبية مشاركة.

وافتتح المؤتمر مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. واكد خامنئي في كلمته «أن منطقتنا التي طالما كانت دعامة لشعب فلسطين في كفاحه ضد مؤامرة عالمية تعيش هذه الأيام اضطرابات وأزمات متعددة، وقد أدت هذه الأزمات الى تهميش موضوع القضية الفلسطينية». وقال: «ان المقاومة وفلسطين أسمى وأهم من ان تنشغل هذه المقاومة بالخلافات التي تحدث بين البلدان الإسلامية والعربية او بالخلافات الداخلية للبلدان… وان موقفنا تجاه المقاومة موقف مبدئي ولا علاقة له بجماعة معينة. اي جماعة تصمد في هذه الدرب نحن نواكبها، واي جماعة تخرج عن هذا المسار ستبعد عنا، وان عمق علاقتنا بجماعات المقاومة الإسلامية لا يرتبط الا بدرجة التزامهم مبدأ المقاومة».

ورأى الرئيس بري «ان انعقاد هذا المؤتمر يشكل إعلان قيامة من أجل فسطين بمواجهة حرب التطهير العرقي الاسرائيلية الثانية لفلسطين من شعبها وجعلها ارضاً بلا شعب لمستوطنين بلا أرض». ولفت الى «أن حالة الضعف والتفكك الراهن تهدد بانتقال اقطارنا «من تحت الدلفة الى تحت المزراب» كما يقولون اي من الوقائع التي ترسّمت عبر اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور كنتيجة للحرب الكونية الثانية الى ما هو ادهى وأمرّ واخطر عبر المخطط الذي يضغط على شعوبنا بعنوان الشرق الأوسط الكبير او الجديد واستراتيجيته للفوضى البناءة».

وقال «بالعودة الى صلب أعمال هذا المؤتمر اوجّه عنايتكم الى أن القرارات الاستيطانية الرسمية الاسرائيلية المتصاعدة التي اقرت خلالها حكومة العدو بناء ثمانية الآف وثمانمئة وست وحدات استيطانية خلال الشهر الأول من العام الجديد هي تعبير عن أعلى درجات إرهاب الدولة والاستخفاف بالرأي العام الدولي ومنظمات الامم المتحدة خصوصاً مجلس الأمن الدولي وقرار رقم2334. إن نشر الاستيطان على هذا المدى المفتوح ليس قرارات توسعية احتلالية فحسب بل هو إعلان حرب ومحاولة متجددة لترسيخ يهودية كيان العدو، وان آخر ما تفتقت عليه عبقريات وصلف المحتل الاسرائيلي إقرار قانون يعطي الحق بمصادرة الملكية واستخدام الأراضي الفلسطينية .والمضحك المبكي كذلك امتحان سياسات الادارة الأمريكية الجديدة عبر سن تشريع لتنظيم الوضع القانوني لبعض المستوطنات.

وتابع القول في هذا المجال لا يوجد خلاف اسرائيلي – اسرائيلي على إقرار مثل تلك التشريعات بالقراءة الأخيرة وانما على توقيت إقرارها ومن الضفة الى القطاع فإن اسرائيل تسعى اليوم وتحت ضغط كرة النار الجوية على قطاع غزة الى كسب الوقت لتطوير اتفاق الهدنة وليس رفع الحصار عن القطاع وتحسين الوضع الاقتصادي. إان ما يجري هو حرب بالجملة وبجميع الوسائل من اجل احراج الفلسطينيين واخراجهم او قتلهم تحت شعار شريعة قتل الأغيار عبر وضعهم أمام خيارات اشعيا الثلاثة : الانتحار – الفرار او الاستسلام وبالتالي ترسيخ يهودية الكيان وعاصمته القدس «.

وأضاف «اننا من اجل حسم خياراتنا يجب ان نقتنع بأن احداً في اسرائيل لا يريد حلاً سياسياً يفضي الى الامن على اساس الدولتين والممارسات الاحتلالية الاسرائيلية اليومية تؤشر الى ذلك. لذلك نقول للإدارة الأمريكية إن مجرد التلاعب بالالفاظ والإشارة الى نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب الى القدس أمر يشجع اسرائيل على اتخاذ المزيد من القرارات الاستباقية لنسف السلام وإشعال الشرق الأوسط .

واستطرد «إنني ادعو الى استعداد عربي اسلامي لمواجهة مثل تلك الخطوة اذا وقعت رسمياً برد يتمثل بإغلاق السفارات بواشنطن اذ ان سفاراتنا اساساً لا تفعل شيئاً سوى تلقي الاملاءات التي تناسب السياسات والمصالح الاميركية. كما وانه يجب ملاحظة استجابة الاتحاد الاوروبي في هذه اللحظة السياسية لضغوط اسرائيلية بعدم دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة للعام المالي الحالي بما يعني ان الاتحاد بدأ يسلك سياسة مالية جديدة في محاولة لتوسيع الشرخ في العلاقة بين المكونات الفلسطينية في غزة والضفة».

وختم بري مؤكداً «أن أولى التوصيات والقرارات التي ندعو لتحقيقها فلسطينياً هي الوحدة الوطنية الفلسطينية وكل ما عدا ذلك لن يكون ذا قيمة دون الوحدة التي تتطلب تنازلات من جميع الفصائل». وقال «يبقى في النتيجة الاتكال على ضمير الفلسطينيين وصدقهم في السعي لانجاز وحدتهم وفي تأكيد انتمائهم الى مشروع فلسطين اولاً وثانياً وأحد عشر كوكباً، أقول ان فلسطين توحّد والابتعاد عنها يفرّق «.