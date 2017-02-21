﻿«هيومن رايتس ووتش» : السلطات المغربية تقيد نشاط جمعية حقوق الانسان

الرباط – «القدس العربي»: قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولي، أن السلطات المغربية قامت طيلة عامين، بحملة لحظر وعرقلة أنشطة أكبر جمعية حقوقية مستقلة في البلاد، ويتعلق الأمر بـ «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، التي أعاقت السلطات 125 من اجتماعاتها وندواتها وغيرها من الأنشطة المنظمة في أماكن عمومية وخاصة في مختلف أنحاء البلاد منذ تموز/ يوليو 2014.

وأفادت المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقراً دائماً لها، أن السلطات كانت تحضر الأنشطة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الضغط على مديري أماكن اللقاءات و»لا يبدو أن المضايقة ستتوقف رغم ما لا يقل عن 44 حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف الإدارية لصالح الجمعية». وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش «الإجراءات ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتكررة وواسعة النطاق، مؤشر واضح على حملة بأوامر عليا هدفها إضعاف صوت حقوقي صريح يعبر عن الوطن كله».

وتأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عام 1979، ولديها الآن 96 فرعا محليا، ما يجعلها أكبر منظمة حقوقية مستقلة في المغرب. وتقول الجمعية إن السلطات عرقلت أيضا تسجيل 47 فرعا محليا ومكتبها المركزي في الرباط، برفضها استكمال إجراءات التسجيل كلما وضعت الفروع والوثائق التي يشترط القانون تقديمها بشكل دوري. يوشترط الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات على السلطات إصدار وصل إيداع بعد تسلم الملف.

وقال عبد الخالق بن زكري، المسؤول عن العلاقات الدولية في الجمعية المغربية، إن الفروع التي لا تتوافر على وصل إيداع تواجه عقبات تحول دون قيامها بالعديد من المهام الأســـاسية، مثل فتح حساب بنكي، أو القيام بعمليات السحب.

وقالت الجمعية انه ومنذ تموز/ يوليو 2014، تكثفت القيود على تجمعات الجمعية المغربية بعد أن كانت نادرة، عندما هاجم وزير الداخلية محمد حصاد بعض الجمعيات الحقوقية، واتهمها بعرقلة جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب.

وطردت السلطات في حزيران/ يونيو 2015، باحثين من «منظمة العفو الدولية» من البلاد، ولم توافق على أي من بعثاتها البحثية منذ حينها وفي ايلول/ سبتمبر 2015، منعت باحثي هيومن رايتس ووتش من القيام ببعثات بحثية في الصحراء.

وقالت ويتسن «أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط حتى الآن عدة أحكام لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى الحكومة أن تمتثل لقرارات المحكمة، والسماح مجدداً للجمعية بتنظيم التـــجمعات والأنشطة بحرية».