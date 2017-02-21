﻿رفض دعوى إلغاء عزل رئيس جهاز المحاسبات المصري… وجنينة يطعن

القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، من منصبه اعتباراً من 28 مارس/ آذار 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، أواخر مارس/آذار الماضي، بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته، في أعقاب تصريحات إعلامية أدلى بها رئيس الجهاز «المعزول» فحواها «تجاوز كلفة الفساد في مصر 600 مليار جنيه».

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر جنينة بأن تصريحاته عن كلفة الفساد حملت بيانات خاطئة، وأجرت جلسات تحقيق منفصلة معه، وفي آخر جلسة مطلع يونيو/حزيران الماضي، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويُخلى سبيله ويُحاكم على ذمة القضية. وذكرت الدعوى المقامة من هشام جنينة، واختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، بصفتيهما، أن قرار الإعفاء منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان، علاوة على مخالفة القرار لمواد الدستور المتعلقة باستقلالية الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد.

وأعلن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، المستشار هشام جنينة، لـ«القدس العربي» نيته الطعن على حكم القضاء الإداري الأخير، مشيرا إلى أن عدم قبول الدعوى شكليا بحيثية إنتفاء شرط المصلحة «حكم خاطئ ويشوبه عوار»، وسيكون هناك طعن عليه.

وقالت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي للتحقيق في تصريحات جنينة عن وقائع فساد، إن تصريحاته خالية من المصداقية.

وأصدرت محكمة جنح القاهر الجديدة، أواخر يوليو/تموز الماضي، حكما بحبس جنينة، لمدة عام، وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد في مصر.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، صدر قرار جمهوري بفصل نجلة هشام جنينة، شروق، من منصبها القضائي في النيابة الإدارية.