﻿فارس: القرار تصريح للمزيد من الجرائم… والخارجية: المهزلة تشجع جنود الاحتلال على القتل

رام الله – «القدس العربي»: قال قدرة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني إن قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بشأن قضية الجندي الإسرائيلي الذي أعدم الجريح عبد الفتاح الشريف، يُمثل تواطؤا من كافة أجهزة دولة الاحتلال السياسية والقضائية والأمنية، وهو تصريح لغيره من الجنود بالقيام بهذا النوع من الجرائم رغم عدم فردانيتها فهي تتكرر، إلا أن ما أثار هذه القضية ليست «نزاهة» دولة الاحتلال وإنما الفضل يعود للمواطن عماد ابو شمسية الذي وثقها.

وأضاف فارس في بيان صدر عن نادي الأسير أن هذه القضية لو افترضنا أنها كانت تتعلق بمواطن فلسطيني ومثُل أمام ذات المحكمة وهي المحكمة العسكرية لأصدرت بحقه السجن المؤبد، وفرضت عقوبات على عائلته بالإضافة إلى هدم منزله، لافتاً إلى أن فصول هذه الجريمة ستكتمل إذا نُفذت دعوات اليمين لإصدار عفو عام عن الجندي في محاولة لاسترضاء قطاعات واسعة من الشارع الإسرائيلي. ودعا مجدداً اللجنة الوطنية المتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية، بعدم الاكتفاء بالمذكرة الأولية التي قدمت للنائبة العامة والانتقال إلى مرحلة تمكنها من رفع قضايا بعينها إلى المحكمة، فلا يجوز أن تمر مثل هكذا قضية دون عقاب للفاعل والمسؤولين عنه.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بمهزلة قرار الحكم على الجندي القاتل اليئور ازريا بالحبس الفعلي لمدة 18 شهراً. وأدانت كذلك الدعوات والمطالبات من أركان اليمين الحاكم بالعفو الفوري عنه وعدم السماح بـ (بقائه ولو ليوم واحد داخل السجن)، كما أعلن عن ذلك وزير التعليم في الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينت.

واعتبرت هذا القرار شكلا فاضحا من أشكال التمييز العنصري البغيض الذي تمارسه سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق الفلسطينيين، علماً أن العقوبة التي يفرضها القانون الاسرائيلي في مثل هذه الجرائم تصل الى أكثر من عشرين عاما. وترى الوزارة في القرار استهتارا واضحا بالدم الفلسطيني وتشجيعا لجنود الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية على التمادي في ارتكاب جرائم القتل بحق الفلسطينيين، كما أن هذا القرار يشكل دليلا جديدا على تورط منظومة (القضاء) في اسرائيل بالتغطية على تلك الجرائم.

وأعلنت أنها تتابع باهتمام كبير ملف استشهاد الشريف وعشرات شهداء الإعدامات الميدانية مع كافة الجهات الدولية، وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بضرورة فضح مسرحية المحاكمات الشكلية الإسرائيلية، وصولا الى مساءلة ومحاسبة قاتل الشهيد الشريف والمسؤولين عنه، أمام المحاكم الوطنية في الدول والمحاكم الدولية المختصة.