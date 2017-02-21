﻿حكم إسرائيلي مخفف على قاتل الجريح الشريف ودعوات رسمية للعفو عنه

الناصرة – «القدس العربي»: نطقت محكمة عسكرية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، أمس، بالعقوبة على الجندي قاتل الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف من الخليل جنوب الضفة الغربية، الجندي إليئور أزاريا قبل نحو عام، وحكمت عليه بالسجن 18 شهرا. وطالبت النيابة بإدخال أزاريا إلى السجن فورا، بينما طالب محامو الدفاع بتأجيل تنفيذ عقوبة السجن لأسبوع. وأعلن محامو الدفاع عن الجندي القاتل أنهم سيستأنفون على قرار الحكم، فيما انفلت مؤيدو أزاريا بمهاجمة المحكمة.

وكانت المحكمة العسكرية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية قد أدانت أزاريا بقتل الشاب عبد الفتاح الشريف في الخليل وبتهمة القتل غير العمد وبسلوك غير لائق. وقالت في تفاصيل حكمها، إنه ثبت أن الرصاصة التي أطلقها أزاريا هي التي تسببت بموت الشريف. كذلك قالت المحكمة في قرار الإدانة إن سبب إطلاق أزاريا النار هو ما قاله فور قيامه بذلك إن «المخرب يستحق الموت لأنه طعن صديقي». واعتمدت المحكمة في إدانتها على أفلام فيديو، أبرزها فيلم صوره ناشط فلسطيني في منظمة «بتسيلم» الحقوقية، الذي أظهر أن أزاريا أطلق النار على الشريف فيما كان مصابا بجروح خطيرة ولا يقوى على الحركة. وأكدت المحكمة في قرار إدانة الجندي القاتل كذب روايته وغير أقواله عدة مرات حول دوافع إطلاق النار على الشريف.

وتوافق القضاة الثلاثة على أن قتل الشريف وهو جريح مس خطير بما يعرف «طهارة السلاح» وبـ «قدسية الحياة». وتبين أن القضاة الذين نظروا في القضية اختلفوا حول العقوبة التي ستفرض على أزاريا الذي لم يبد أسفا أو ندما واكتفى بالمطالبة بالرحمة، علما أن النيابة العسكرية طلبت ما بين ثلاث إلى خمس سنوات. واستقبل قطيع من عناصر اليمين الجندي القاتل أزاريا لدى دخوله إلى المحكمة بالتصفيق والهتافات، وصرخوا «الموت للمخرب»’ وحملوا لافتات بالمضمون نفسه.

يشار إلى أن النيابة العسكرية العامة طلبت بعد الإدانة فرض عقوبة السجن على أزاريا لمدة ما بين ثلاث وخمس سنوات، بينما طالب محامو الجندي القاتل بتخفيف الحكم ضده.

وكما كان متوقعا أثار الحكم المخفف على الجندي الذي أعدم الشريف برصاصة برأسه وهو جريح ممدد على الأرض هجمة على القضاة وعلى قادة الجيش قادتها أوساط اليمين. وزعم رئيس كتلة «البيت اليهودي» ووزير التعليم المستوطن المتطرف نفتالي بينيت، في أعقاب صدور الحكم أن أمن مواطني إسرائيل يستوجب إصدار عفو عن أزاريا. وسارعت وزيرة الثقافة المتطرفة ميري ريغف (ليكود) إلى مطالبة قائد جيش الاحتلال بإصدار العفو عن الجندي القاتل فورا. كذلك يتوقع بعد صدور قرار الحكم أن يطلب أزاريا العفو عنه من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وسط رأي عام إسرائيلي مؤيد بأغلبيته لعفو كهذا.

وانضم لها رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست رئيس المخابرات الأسبق آفي ديختر ثم وزير الإسكان يواب غالانت (كلنا) الجنرال بالاحتياط الذي قال إن «فعلة أزاريا لاغية لكن ينبغي عدم النسيان انه يبقى أحد جنودنا».

وخارج المحكمة تظاهر عشرات من ناشطي اليمين معربين عن تضامنهم مع الجندي القاتل، وكان من بينهم بعض النواب عن كتل اليمين. ومع إعلان الحكم هتفوا ضد الدولة وقالوا إن الحكم وصمة عار على جبينها، وحاولوا شل حركة السير.

في المعارضة قال رئيس كتلة «يش عتيد» النائب عوفر شيلح إنه يتمنى أن يغلق الحكم هذه» القضية الموجعة «لافتا الى أن أحدا لا يفرح بمثل هذا الحكم، محذرا من أن العفو عن الجندي يضع كل الجهاز القضائي الإسرائيلي موضع السخرية. واعتبرت رئيسة حزب «ميرتس» اليساري الصهيوني النائبة زهافا غالئون أن المحكمة أصابت عندما حددت أن أزاريا حول نفسه لقاض وجزار وانتقدت حكمها المخفف وسخرت من الدعوات للعفو عنه.

وعبرت عائلة الشهيد الشريف عن سخطها على قرار المحكمة العسكرية واعتبرته «مسخرة» وضحكا على الذقون ومسرحية. وأكد والده يسري الشريف للإذاعة العبرية العامة أن المحكمة صورية وأن ابنه ليس حيوانا. وتابع «لو كان مطلق النار بمثل هذه الحالة فلسطينيا لتم إصدار حكم بالمؤبد عليه فالمحكمة ذاتها تحكم بالسجن لسنوات على من يدان بمقاومة الاحتلال بحجر».