﻿السنوار يزاول في غضون أيّام قيادته حماس في غزة

غزة ـ «القدس العربي»: من المقرر أن يزاول القائد الجديد لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، مهامه الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب اجتماع عقده مع إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقائد الحركة السابق في القطاع، جرى خلاله بحث تسليم مقاليد القيادة.

وحسب حركة حماس فإن هنية والسنوار بحثا خلال اللقاء الذي ضم أيضا عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، ترتيبات انتقال مقاليد القيادة وفق الأسس والضوابط المتبعة «في إطار إعلاء قيمة المؤسسة وفي أجواء أخوية وسلسة».

وجرى خلال اللقاء تأكيد الرجلين على فخرهما بانتهاء العملية الانتخابية داخل صفوف الحركة بنجاح «بما يكرس المنهج الشوري والديمقراطي في كل مؤسسات الحركة، ويعكس حقيقة اللحمة بين مكوناتها وأجيالها المختلفة». وأكدا كذلك أن الانتخابات الداخلية تمت «وفق أسس الشفافية والقواعد والأصول التنظيمية الراسخة في مؤسسات الحركة وعلى رأسها المؤسسة القيادية».

وأشارا إلى أن حماس تضرب نموذجا في عملية «الانتقال القيادي السلس» وتناوب الرجال على المقاعد القيادية المختلفة، بشكل يضمن توريث التجربة وتعميق الخبرة.

وأضاف موقع حماس الرسمي عقب اجتماع هنية والسنوار أنه مع كل دورة انتخابية يجري تغيير في الصفوف القيادية وتفرز قيادة تضم مجموعة من نخبة أبناء الحركة وخيرتهم سواء ممن بقوا في مواقعهم أو من المنتخبين الجدد. وأكد أن من غادر موقعه من قيادة حماس في أي مستوى قيادي «إنما يغادر الموقع ولا يغادر الدور، فمؤسسات الحركة تضم العشرات بل المئات من القادة والكوادر والكفاءات ذات القدرات المميزة والهمة العالية، وتعمل بانسجام يحقق تكاملا بنيويا راسخا تفخر به حركة حماس، وتعتبره ذخرا لصالح الوطن وقضية شعبنا الوطنية».

كذلك أكد هنية والسنوار أن حركة حماس في كل مواقعها داخل فلسطين أو خارجها «ستظل الحصن المنيع لثوابت القضية والمؤتمن على الأرض وحقوق الشعب وستبقى على عهدها مع شعبها وأمتها في المضي قدما في جهادها ومقاومتها لتحقيق الحرية والعودة والبناء الإنساني». وشددا على تمسك حماس بسياساتها ومواقفها وأهدافها والعمل على خدمة الشعب الفلسطيني. وذكرا أن «كل قائد يتسلم الراية في أي مستوى قيادي يسعى إلى أن يقترب بشعبنا وحركتنا أكثر من تحقيق هذه الأهداف، مستفيدا من تراكم الإنجاز السابق في المسيرة». وكان السنوار قد فاز في الانتخابات الداخلية التي أجرتها حركة حماس قبل أيام في قطاع غزة، واختير قائدا جديدا للحركة في ساحة القطاع خلفا لهنية.

ولم تنته حركة حماس من الانتخابات في ساحتي الضفة الغربية والخارج، حسب ما أكد القيادي في حركة حماس صلاح البردويل لـ «القدس العربي» أول من أمس. وقال إن الحركة ستجري انتخاباتها الداخلية في الضفة رغم الملاحقات، وإن حماس لم تحدد موعدا للانتهاء من العملية.

ومن المقرر أن تنتخب قيادة حماس الجديدة في غزة والضفة والخارج رئاسة المكتب السياسي العام، ورئيس الحركة المقبل، خلفا لخالد مشعل. ويتوقع أن يكون هنية خليفة مشعل.