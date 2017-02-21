﻿الحوثيون يعلنون مقتل 3 قيادات عسكرية موالية لهم شرقي صنعاء

تعز ـ «القدس العربي» ووكالات: أعلنت جماعة «أنصار الله» (الحوثيون)، أمس الثلاثاء، مقتل 3 قيادات عسكرية موالية لها في معارك، مساء أمس، مع القوات الحكومية في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، فيما أعلن قائد عسكري يمني رفيع، أن عملية «الرمح الذهبي» مستمرة في الساحل الغربي لليمن، وأن مرحلتها الثانية «ستكون أقل صعوبة».

وذكرت وكالة «سبأ» الحوثية للأنباء أن «العميد زيد أحمد صالح الفقيه، والمساعد علي محمد حمزة، والمساعد أحمد صالح العليي، وهم من منتسبي اللواء الثالث مدرع حماية رئاسية، قتلوا وهم يؤدون واجبهم في التصدي للعدوان (تقصد القوات الحكومية) في جبهة نهم، شرقي محافظة صنعاء».

وأضافت أنه جرت للقادة الثلاثة مراسم تشييع رسمية، بحضور رئيس هيئة الإسناد اللوجستي، اللواء علي محمد الكحلاني، وعدد من القادة العسكريين الموالين للحوثي.

واللواء الثالث حماية رئاسية من أبرز الوحدات العسكرية التي كانت تتبع وحدات الحرس الجمهوري، التي يقودها العميد أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، ومهمته هي حماية المقرات الرئاسية في صنعاء، لكن صالح بعد تحالفه مع الحوثيين زج بعناصر هذا اللواء في المعارك على الشريط الحدودي مع السعودية وفي الجبهات الداخلية.

في السياق، قال قائد عسكري يمني رفيع، إن عملية «الرمح الذهبي» مستمرة في الساحل الغربي لليمن، وإن مرحلتها الثانية «ستكون أقل صعوبة».

جاء ذلك في تصريحات لقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، والذي أكد استمرار العملية، التي يشرف عليها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسب وكالة «سبأ» الحكومية. ومنذ 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنت القوات الحكومية بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، عملية «الرمح الذهبي» مستهدفة مواقع مسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) وحلفاءهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على طول الساحل الغربي الممتد من عدن «جنوباً» إلى المخا في محافظة تعز «غرباً».

وقبل نحو أسبوعين، تمكنت القوات الحكومية، من إحكام سيطرتها على «المخا» القريبة من مضيق باب المندب، وطريق الملاحة البحرية الدولية، وإجبار الحوثيين وحلفائهم على الانسحاب منها، وهو ما اعتبره مسؤولون عسكريون إعلاناً بانتهاء المرحلة الأولى من العملية. وقال اللواء حسن، والذي تقع مدينتا المخا وتعز (تابعتان لمحافظة تعز) ضمن قيادته العسكرية، إن القوات الحكومية حققت إنجازات كبيرة.

وأوضح أن أهم الإنجازات «قلب المعادلة العسكرية على الانقلابيين في فرض الطوق على ميليشياتهم، وقطع أوصالها وحصار جيوبها في سياق التحرير الوشيك والكامل للمحافظة (تعز)».

وأشار إلى أن الحوثيين انسحبوا من نطاق سيطرة المنطقة الرابعة، «سوى مجاميع تتمركز في مناطق محيطة بمدينة تعز، وباتت تواجه أحد المصيرين إما الفرار أو الانتحار تحت هجمات وضربات الجيش والمقاومة».

وتضم المنطقة العسكرية الرابعة 4 محافظات في جنوب وجنوب غربي اليمن وهي أبين وعدن ولحج وتعز.

وحسب حسن، فإن المرحلة الثانية من عملية «الرمح الذهبي»، ستكون أقل صعوبة من المرحلة الأولى، بسبب أن الحوثيين وقوات صالح «انكسرت شوكتهم» في تعز، والساحل الغربي لليمن.

وقال المسؤول العسكري إن «مسرح العمليات العسكرية للمرحلة الثانية لا يخدم الميليشيا الانقلابية بل سيضعها تحت نيران الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي على نحو أكثر انكشافاً»، دون تحديد مزيد من التفاصيل عن المرحلة الثانية وموعد انطلاقها.

إلى ذلك، احتفت محافظتا عدن ومأرب أمس بالذكرى الخامسة لانتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا لليمن لفترة انتقالية مدتها سنتان، والتي أنهت حقبة الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي حكم اليمن لنحو 33 عاما، شهدت خلالها البلاد انهيارا كبيرا في الوضع الاقتصادي وتحولت المؤسسة العسكرية والأمنية إلى مؤسسات عائلية للرئيس السابق علي صالح.

وذكرت مصادر محلية أن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ومحافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، شهدتا احتفالات جماهيرية احتفاءً بالذكرى الخامسة لانتخاب هادي.

وأوضحت أن سكان محافظة عدن احتفلوا في ساحة العروض الشهيرة في منطقة خورمكسر وسط مدينة عدن بهذه المناسبة.

وأكد المحتفلون الوقوف صفاً واحداً إلى جانب السلطة الشرعية الممثلة بهادي، وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تكاتف جميع أبناء اليمن لدحر القوى الانقلابية المتمثلة بميليشيا الحوثي وصالح.

ورفع المشاركون في هذه الفعالية صور هادي وشعارات مؤكدة على وقوفهم إلى جانب سلطته الشرعية والوقوف بصرامة أمام المد الإيراني في اليمن ودول المنطقة وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

في غضون ذلك، شهدت محافظة مأرب أيضا حفلا فنيا وخطابيا احتفاء بالذكرى، حضره عدد من المسؤولين الحكوميين وفي مقدمتهم نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري.

وقال في هذا الحفل الاحتفالي «عمل الرئيس هادي بكل جهد للانتقال بهذا البلد إلى بر الأمان وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إلا ان الثورة المضادة المتمثلة بأحفاد الإمامة وأصحاب أحلام اليقظة الحالمين بالعودة إلى السلطة زرعوا الألغام وخانوا كل العهود وصولا إلى الانقلاب الكامل في 21 أيلول/سبتمبر 2014».

واكد أن «كل القوى السياسية والاجتماعية المؤيدة للشرعية قدمت دعمها للرئيس هادي كممثل لهذه الشرعية حتى يتمكن من انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وتحقيق تطلعات وأحلام الشعب اليمني في بناء دولة مدنية يمنية حديثة يسودها العدل والمساواة والحرية والتوزيع العادل للثروة والسلطة ليساهم الجميع في بناء الوطن ورسم ملامح مستقبله».

وتعهد جباري لأبناء الشعب اليمني بأنه «كما كنا سويا في ثورة 21 شباط/ فبراير وخرجنا بالملايين ننشد الأمن والسلام سنكون اليوم كذلك صفا واحدا للدفاع عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية».

وبشّر اليمنيين بأن «الاحتفال سيكون قريبا في صنعاء وتعز وصعدة وسنعيد لثورتي أيلول/سبتمبر وتشرين أول/اكتوبر ألقها نحو يمن حر سعيد أرضا وإنسانا».

وجاءت هذه الاحتفالية والقوات الحكومية تحقق مكاسب عسكرية وتقدما يوميا في كل الجبهات في تعز وصعدة وميدي وحرض ومحيط مدينة المخا، وفتحت جبهات جديدة في منطقة عتمة التابعة لمحافظة ذمار، وتنبىء جميعها بقرب الانفراج لإنهاء الانقلاب الحوثي وصالح وإعادة الشرعية.