﻿لوبان تثير الجدل في لبنان وتغادر دار الفتوى رافضة وضع غطاء على رأسها

بيروت ـ «القدس العربي»: على الرغم من توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقاً لقانون الستين المعمول به حالياً في ربع الساعة الأخير واستمرار امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلا أن هذا الحدث على الرغم من أهميته واعتباره مدخلاً لأول ازمة دستورية وسياسية بين رئيسي الجمهورية والحكومة اذا تطورّت الامور نحو الأسوأ ولم تتم بالتفاهم ، لم يحجب الاهتمام بزيارة زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان إلى لبنان التي تحوّلت إلى مثار جدل واشكالية بين اللبنانيين الذين إنقسموا حول تأييد طروحاتها وأفكارها من خطر ما تسمّيه التطرف الإسلامي أو من إعتبار الرئيس بشار الاسد حلاً مطمئناً لفرنسا عكس تنظيم الدولة الإسلامية أو حتى من حماية مسيحيي الشرق. وأبرز التعليقات جاءت من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي اعتبر ان «تصريحات السيدة لوبان في لبنان غير لائقة، وتعتبر إهانة بحق الشعبين اللبناني والسوري».

وما زاد في هذه الاشكالية هو رفض لوبان في اليوم الثاني من زيارتها وضع الحجاب على رأسها قبل دخولها إلى دار الفتوى للقاء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ، وقالت «أنا التقيت شيخ الأزهر ولم أضع حجاباً «. وغادرت لوبان دار الفتوى من دون أن تلتقي المفتي دريان قائلة: «أخبروا المفتي بما حصل».

وأوضح المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، أن «رئيسة حزب الجبهة الوطنية رفضت وضع غطاء الرأس كما هو متعارف عليه عند زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع الإشارة إلى أن المكتب الإعلامي كان قد أبلغ المرشحة الرئاسية عبر أحد مساعديها، بضرورة غطاء الرأس عند لقاء سماحته كما هو البروتوكول المعتمد في دار الفتوى. وعند حضورها إلى دار الفتوى، فوجئ المعنيون برفضها الالتزام بما هو متعارف عليه بغطاء الرأس، بعد أن تمنى المعنيون عليها وإعطائها الغطاء لوضعه على رأسها رفضت وخرجت من دون إتمام اللقاء المتفق عليه مسبقاً مع سماحته، وتأسف دار الفتوى لهذا التصرف غير المناسب في مثل هذه اللقاءات».

وفي اتصال مع «القدس العربي» أكد مصدر في دار الفتوى أن «الدوائر المختصة تتقيّد بالبروتوكول المعمول به لجهة وضع غطاء على الرأس ولا تتجاوز هذه الحدود، بغض النظر عن معرفة أو علاقة سماحة المفتي بما حصل».

وبعد هذا الاشكال انتقلت مارين لوبان إلى منطقة كسروان للقاء البطريرك الماروني الكادرينال مار بشارة بطرس الراعي واسترجاع العلاقات التاريخية التي تربط موارنة لبنان بفرنسا التي كانت تُلقّب «الأم الحنون».

وأبلغها البطريرك الراعي أن المسيحيين ليسوا بأقلية في هذا الشرق الذي كانوا اساساً في تكوين حضارته وثقافته مع اخوتهم المسلمين»، مؤكداً أن «لبنان لا يحلق إلا بجناحيه المسلم والمسيحي وهو الذي تميّز عن باقي الدول المحيطة به سواء لكونه شكّل على مرّ التاريخ جسر عبور بين الشرق والغرب أو لناحية صيغة العيش المشترك التي هي في صلب كيانه والتي مارسها أبناؤه منذ وجودهم على أرضه.»

وبعد مغادرتها بكركي وفي طريقها إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع توقفت المرشحة الفرنسية على طريق حريصا لرؤية خليج جونيه الرائع والتقاط الصور التذكارية مع كأس العرق اللبناني.

وفي معراب تابعت لوبان استرجاع تاريخ العلاقة مع مسيحيي لبنان بعد وقوف والدها إلى جانب العماد عون عندما كان منفياً إلى فرنسا في خلال حكم الرئيس جاك شيراك، وذكّرت أن مسؤولاً في الجبهة كان أحد محامي جعجع حين كان معتقلاً في سجن وزارة الدفاع زمن الوصاية السورية.

وجاهرت لوبان بهذا الامر بعد اللقاء قائلة «سررت بلقاء الدكتور جعجع، فنحن لدينا صديق مشترك هو «ويلراند دي سانت غيست» الذي يشغل حالياً منصب أمين صندوق الجبهة الوطنية وقد كان محامي رئيس القوات حين كان في المعتقل».

وقالت: «لقد تطرقنا في اللقاء إلى الوضع الجيوبوليتيكي للبنان وسوريا، وقد تبادلنا الآراء حول مصالح لبنان وفرنسا، كما أجرينا جولة أفق في المنطقة وتبادلنا وجهات النظر بحيث كان الرأي متفقاً على أهمية بقاء فرنسا ولبنان في منأى عن المخاطر اليوم وفي المستقبل».

وقال جعجع «استقبلت السيدة لوبان بصفتها مرشحة للرئاسة الفرنسية، وطبعاً يعود إلى الشعب الفرنسي أن يقرر من يكون رئيسه، وكانت جلسة مطولة استعرضنا خلالها الوضع في الشرق الأوسط ولاسيما في لبنان».

وأضاف «تطرقنا إلى ثلاث نقاط أساسية، الأولى في ما يتعلق بالصراع الحالي في الشرق الأوسط حيث أكدت لها أن هذا الصراع ليس بين المسيحيين والمسلمين بل بين الإرهاب من جهة وبين المعتدلين من الطوائف والدول والمجموعات كافة من جهة أخرى. النقطة الثانية التي طرحتها أنا شخصياً كانت موضوع بشار الأسد بحيث أخذت وقتاً في شرح الصورة التي تصل إلى الغرب بطريقة غير واضحة ومن دون كامل المعطيات، فأوضحت للسيدة لوبان أننا جميعنا ضد الإرهاب ولكن الإرهاب لا دين له، فكل من يقترف الإرهاب يكون إرهابياً، ووفق هذا المقياس يكون بشار الأسد من أكبر الإرهابيين في سوريا والمنطقة، إذ لا يمكننا أن ننسى في لبنان الأعمال العسكرية التي قام بها نظام الأسد على مدى عشرات السنوات فضلاً عن مجموعة الاغتيالات التي طالت قيادات ثورة الأرز، وهناك العديد من الدلائل والمؤشرات، أقلّه في المحاكمات والتحقيقات الجارية حاليا حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتي تدل على أن نظام الأسد كانت له اليد الطولى بهذه الاغتيالات».

وأكد جعجع «ان هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا اذ لا يمكن أن نفكر بأي شكل من الأشكال ببقاء بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا على خلفية كل ما يجري هناك»، رافضاً طرح «أن البديل عن الأسد هم الإسلاميون، وبالتالي نحن لا نريد لا هذا ولا ذاك».

واذ لفت إلى انه «لم يتم التداول في هذا اللقاء في موضوع حماية الأقليات أو المسيحيين في لبنان والشرق باعتبار أن هذا الأمر غير وارد بالنسبة إلينا في هذا الوقت»، رأى جعجع ان «العلاقات بين فرنسا ولبنان كانت تاريخياً وما زالت حتى اليوم جيدة ويجب أن نستمر بالعمل لبقائها على هذا المنوال».

الى ذلك، عدّلت لوبان برنامج زيارتها وألغت مؤتمرها الصحافي الذي كان مقرراً في «زيتونة باي» بسبب تجمع لأصدقاء الموقوف جورج عبد الله في فرنسا.

وكانت الصحف الفرنسية أضاءت على زيارة لوبان إلى لبنان فوجّهت انتقاداً للوبان التي تبحث عن شرعية دولية تفتقدها كون الرئيس اللبناني ميشال عون هو اول رئيس جمهورية في العالم يوافق على لقائها. وتحدثت هذه الصحف عن العلاقة التي كانت تربط والد مارين لوبان مع العماد عون، وقالت إن أحد مستشاري لوبان ويدعى تيبولت دولاتوكناج شارك في حرب الجبل عام 1983 إلى جانب «القوات اللبنانية».