﻿قياديون أقباط ودار الإفتاء يستنكرون فيديو «الدولة» عن منفذ تفجير الكنيسة البطرسية

القاهرة ـ «القدس العربي»: قوبل فيديو، الذي بثه تنظيم «الدولة الإسلامية» تحت عنوان قاتلوا المشركين، وهدد فيه باستهداف المسيحين وكنائسهم، في أنحاء مصر، بمواقف مستنكرة من قبل أقباط مصر، فيما وصفه دار الإفتاء بـ«الحملة الجديدة التي تستهدف الوقيعة بين مسلمي مصر ومسيحييها».

وقال بيشوي تمري، أحد مؤسسي اتحاد شباب ماسبيرو لـ «القدس العربي»، إن «استهداف المسيحيين ليس بجديد»، معتبراً أن «الحل في دولة مدينة علمانية، تنهي الصراع الطائفي الموجود».

وأشار إلى أن «الإصدار المرئي، الذي بثه داعش تضمن كلمات تعد طائفية لبعض القساوسة، منهم ممثل الكنيسة الكاثوليكية بينهم القس متاس والقس فلوباتير، الذين قالوا إن الديانة الأصلية لمصر هي المسيحية»، مؤكداً، أنه «لا يمكنه أن يحاسب أحدا على أفكاره طالما لا يحمل السلاح».

وتابع: «تنظيم داعش وجه رسالة تحريضية، للمنتمين لأفكاره في مصر، لبدء تنفيذ عمليات ضد المسيحيين، وأن مواجهة الطائفية تبدأ ببناء دولة مدينة ديمقراطية علمانية تجنب الصراعات الدينية».

وقال القمص، عبد المسيح بسيط، استاذ اللاهوت الدفاعي في الكنيسة القبطية الأرثوكسية وكاهن كنيسة العذراء بمسطرد لـ«القدس العربي»، إن «الإصدار المرئي الذي نشره داعش يهدد فيه باستهداف المسيحيين ويقر فيه بتنفيذ تفجير الكنيسة البطرسية، يهدف إلى جر مصر إلى حرب أهلية طائفية، من خلال استقطاب البسطاء من المسلمين في القرى والمحافظات لأفكارهم، ودفع المسيحين للرد بنفس الأسلوب».

وأكد أن «المسيحيين في مصر، لم ولن يرفعوا شعار العين بالعين والسن بالسن، كما يظن الإرهابيون، وأنهم في الكنيسة يعتبرون الفيديو وكأنه لم يكن، وأن عقلاء المسلمين كفيلون بالرد على هولاء لتعريف الناس بحقيقة أن هولاء الناس لا يمثلون الإسلام». من جهته، بين فادي إسكندر، القيادي في التيار الشعبي، لـ»القدس العربي»، أن «الخطاب الطائفي لا يقتصر على الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية داعش فقط، بل يمتد ليشمل بعض المسيحيين، وأن كل العنصريين من الطرفين يمثلون قبلة الحياة للطرف الآخر، لأن غياب أحدهم بالضرورة سيؤدي إلى غياب الطرف الآخر».

وأضاف أن «اقتصار مواجهة الإرهاب على الأساليب الأمنية ربما يقضي على الإرهابيين، لكنه لن يقضي على الأفكار الإرهابية التي يجب مواجهتها بالعدل الاجتماعي والقضاء على الفقر الذي يمثل بيئة لاستقطاب الإرهابيين، وبالثقافة»، معتبرا أن «فشل ثورة 25 يناير في تحقيق أهدافها المتمثلة في العدل والكرامة والحرية والاستقلال الوطني، أحد أهم أسباب استمرار الإرهابيين في قدرتهم على الاستقطاب في مصر».

وأكدت دار الإفتاء المصرية في بيان، أن «تنظيم داعش الإرهابي شنّ حملة جديدة تستهدف الوقيعة بين مسلمي مصر ومسيحييها من خلال إصدار مرئي جديد».

وتابعت في بيانها: «ورد في الفيديو المسجل مشاهد مجتزأة ونصوص مبتورة من سياقها تصور العلاقة بين المسلمين والمسيحيين على أنها علاقة صراع وصدام، متوعدا المسيحيين بالقتل وسفك الدماء، وهذا المقطع المصور يعمل على توظيف التصريحات المجتزأة والمقتطعة من سياقها للتدليل على عداء المسيحيين للمسلمين وسخريتهم من مقدسات المسلمين وشعائرهم الدينية، وفي المقابل يزج ببعض الآيات والأحاديث النبوية الخاصة بسياقات معينة والمرتبطة بأحداث بعينها ليفسرها باعتبارها تحث على قتل غير المسلمين والتنكيل بهم واعتبارهم بمثابة الأعداء الواجب محاربتهم».

وأكدت أن «التنظيم الإرهابي في نهاية الأمر يسعى إلى إثارة الخوف لدى كل طرف من الآخر ودفع كل معسكر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية معسكره من المعسكر الآخر، وصولًا إلى الوقيعة الكاملة بين طرفي هذا الوطن ليسهل بذلك دخول التنظيم إلى مصر وإيجاد مواقع سيطرة له في الداخل على غرار ما حدث في سوريا والعراق».

وبث تنظيم «الدولة» فيديو، تحت عنوان قاتلوا المشركين كافة مدته 20 دقيقة، هدد فيه باستهداف المسيحيين وكنائسهم، في أنحاء مصر، وتخلى التنظيم عن مسمى «ولاية سيناء» الذي دأب على استخدامه في إصداراته الخاصة في مصر، واستخدام مسمى «الدولة الإسلامية ـ مصر» ما يوحي بأن عمليات التنظيم قد تخطت سيناء بحدودها الجغرافية، خاصة بعد الهجوم الذي استهدف، الكنيسة البطرسية في قلب القاهرة في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2016، التي مثلت تحولا كبيرا في مسارات العمل الإرهابي للتنظيم في مصر.

وظهر منفذ تفجير الكنيسة البطرسية، تحت مسمى أبوعبدالله المصري، وهو يقرأ وصيته ويتوعد المسيحيين بالقتل والتنكيل وسفك الدماء.

وكان الإصدار المرئي اعتمد على مواد مصورة لتظاهرات، والاعتصامات التي نظمها اتحاد شباب ماسبيرو، أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري بعد الاعتداءات التي استهدفت عددا من الكنائس في عام 2011، التي انتهت بما عرف إعلاميا بمذبحة ماسبيرو أو أحداث الأحد الدامي في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 التي راح ضحيتها 23 قتيلا ما بين أحداث دهس بالمدرعات، أو قتل بالرصاص.