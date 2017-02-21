﻿النازحون إلى إدلب: معيشة صعبة… وأمل في إعادة إحياء روح الثورة

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: مع تصاعد وتيرة القصف من قبل النظام وحلفائه على غالبية المدن السورية، وتزامناً مع سقوط حلب وتهجير سكان مناطقها الشرقية من بيوتهم، برز اسم محافظة ادلب كوجهة وحيدة لهؤلاء المهجرين عنوةً من ديارهم بحثاً عن الأمان.

وفَرضَ وصول هذه الأعداد الكبيرة من المهجرين لإدلب، أزمة إنسانية ومعيشية خانقة لهؤلاء الذين فروا بما عليهم من ثياب فقط، ووجدوا أنفسهم أمام صراع من أجل البقاء لكن من نوع آخر.

هادي خراط ناشط إعلامي من محافظة إدلب يصف لنا جانباً من الوضع المعيشي للمهجرين منذ وصولهم قائلاً «أكثر ما يعاني منه النازحون هو صعوبة تأمين السكن بسبب الأعداد الكبيرة للوافدين سواء من حلب أو ريف دمشق أو حمص وغيرها، الأمر الذي أدى لإرتفاع إيجارات البيوت في بعض المناطق لاسيما التي تعتبر شبه آمنة مثل الدانا وسرمدا وأطمة وسلقين وحارم، حيث وصلت الأسعار لحوالي 100 دولار شهرياً، وهذا عكس المناطق التي تتعرض لقصف دائم، فتكون أسعار الإيجارات فيها أقل بكثير». أما بالنسبة للمواد الغذائية فقد بات نقصها حقيقةً يتعايش معها سكان المحافظة الأصليون والوافدون أيضا.

وحسب هادي «يعتمد النازحون بشكل كبير على المعونات المقدمة من بعض المنظمات، بالإضافة للإستعانة بأقاربهم في الخارج أو الإستدانة لتدبير أمور معيشتهم، لاسيما مع إنعدام فرص العمل والتي حتى إن توافرت فهي لا تكفي لسد متطلبات الأسرة. الأوضاع المعيشية للعمال سيئة، فمن يعمل في مزارع الزيتون مثلاً يتقاضى أجراً يومياً يراوح بين الـ 2000 ـ 3000 ليرة سورية، وهذا المبلغ لا يكفي حتى لتأمين الطعام اليومي للأسرة، أما الذين يعملون مع المنظمات فأمورهم المادية أفضل من العمال بكثير».

المشاكل الإقتصادية والمعيشية ليست الوحيدة التي أرخت بظلالها على الوافدين لمدينة إدلب بل برزت إلى الواجهة مشاكل من نوع آخر تتعلق بآلية استمرار العمل الثوري في مدينة تسيطر الفصائل الإسلامية «جبهة فتح الشام ـ النصرة سابقاً»، على جزء كبير من مناطقها، والتي تفرض قوانين وأجندات لا تتماشى مع الأهداف والقيم الحقيقية التي إندلعت الثورة من أجلها، الأمر الذي جعل بعض الناشطين يصطدمون بمعوقات جديدة لم تكن موجودة في المناطق القادمين منها والتي تخضع لسيطرة «الجيش الحر».

بكري الزين وهو أحد الشباب الذين اضطروا لمغادرة حلب والتوجه لإدلب بعد تهجير النظام لسكان حلب الشرقية من منازلهم، يقول لـ «القدس العربي» بأن القوة المسيطرة عسكرياً على الأرض في إدلب لعبت دوراً كبيراً في دفع عدد كبير من ناشطي حلب للمغادرة إلى تركيا، حيث تعتمد هذه الفصائل الإسلامية تصنيفاً مسبقاً للناشطين على أنهم علمانيون، وهذا سبب قوي لهربهم أو على الأقل شعورهم الدائم بالخوف.

ويضيف «الصراعات العسكرية جعلت جزءاً كبيراً من الناشطين يعيد التفكير بجدوى وجوده بإدلب في وقت يمكن أن يفقد الشخص حياته برصاص طائش جراء الخلافات العسكرية بين الفصائل ناهيك عن التعرض للملاحقة والخطف لأبسط الأسباب كرفع علم الثورة على سبيل المثـال».

ورغم كل هذه الاختلافات مازال الزين يعتبر أن الثورة لم تنته في حلب، لكن التفكير خلال المرحلة المقبلة سيكون حول الآلية التي ستمكنهم من إعادة إحياء الثورة الأولى وما تحمله من قيم الحرية والكرامة والعدالة لكل المدنيين ومن دون استثناء، ويقول: «على الصعيد الشخصي أنا متفائل جداً بالمستقبل ولدي أمل كبير بإعادة إحياء النشاط الثوري في إدلب حيث قمنا مؤخراً بتظاهرتين ولم نتعرض لأي صدام مع أي فصيل عسكري وهذا ممكن أن يكون نقطة بداية جديدة يُبنى عليها في ما بتعلق بعلاقة الناشطين مع الفصائل».

هيا شويرتاني ناشطة من مدينة حمص نزحت إلى محافظة إدلب منذ ثلاثة أشهر وشاركت في التظاهرات التي شهدتها المدينة، ورغم أن أحداً من الفصائل لم يتعرّض لها لكنها تقول أنها لم تتمكن من رفع علم الثورة ولأنها أنثى فهذا يُرتب عليها المزيد من التضييق في تحركاتها وحتى في مظهرها الخارجي ولباسها.

وتقول «هناك تدقيق كبير على ثياب النساء، حيث يُمنع عليهن التجول أو دخول أي مكان إداري إذا لم ترتدينَ لباساً محتشماً».

وعن اختلاف البيئة الذي واجهته هيا منذ قدومها لإدلب تقول: «هناك حالة خوف دائم يعيشها الناشطين ولأسباب كثيرة، منها رفع علم الثورة أو الإساءة ولو كلامياً للفصائل الإسلامية، إضافةً للإعتقال بسبب الخلافات التي تنشب بين الفصائل نفسها»، وبالرغم من صدمة هيا بالجو العام في إدلب والمختلف عمّا كان عليه الوضع في حمص وحالة اليأس التي تشعر بها من حين لآخر،إلا أنها ترفض الخروج من سوريا مفضلة البقاء والدفاع عن قيم الثورة الأساسية ومحاربة كل من يحاول إفراغها من مضامينها الحقيقية.

الدكتور باسل الجنيدي من مركز الشرق للسياسات يرى أن بيئة العمل الثوري في مدينة إدلب تختلف من منطقة لأخرى تبعاً لمستويات سيطرة «جبهة فتح الشام»، (النصرة سابقاً) في كل منطقة. فهناك مناطق تخضع بالكامل لسيطرة الفصائل الإسلامية، وبالتالي هي قادرة على فرض أجندتها وقوانينها على المجتمع المحلي وأيضا توجد مناطق تتواجد فيها «جبهة فتح الشام» بشكل ظاهري فقط، إضافة لوجود أماكن لا تخضع نهائياً للفصائل الإسلامية وإن كانت هذه المناطق محدودة، لذا يكون هامش الحرية فيها أكبر بكثير من غيرها، وهنا تكون قدرة المجتمع المحلي والناشطين على المقاومة والعمل أكبر أيضاً.

ويضيف بأن المشاريع الإغاثية من الممكن أن تكون متواجدة في كل المناطق، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في المشاريع التي تحمل طابعاً ثقافياً وتنموياً، إضافة إلى المشاريع التي تدعو للديمقراطية والحقوق المدنية وقضايا المرأة، فهذه النوعية من المشاريع يصعب تنفيذها، وإحياؤها يتطلب شبكات فردية بشكل أو بآخر.