﻿3 مفاجآت من المسؤولين الإسرائيليين للنظام المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»: واصل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية كشف أو تسريب معلومات، ظلت في الخفاء لفترة، ما تسبب في إحراج النظام المصري.

وأقر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدرو ليبرلمان أمس، بشن غارة جوية على تنظيم «الدولة» في سيناء.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليبرمان، قوله: «القوات الخاصة التابعة للختنشتاين هي من نفذت الهجوم على داعش، ونحن لا نترك أمرا دون رد»، في تلميح ضمني إلى وقوف قواته خلف الهجوم في سيناء المصرية.

وأضاف ليبرمان: «تنظيم داعش في سيناء لا يعتبر تهديدا جديا للأمن الإسرائيلي، إنه يضايق ويشوش فقط»، معتبرا أنه لا يمكن مقارنته بحركة حماس أو حزب الله.

وكان تنظيم «الدولة» في سيناء أعلن أمس الأول عن استهداف طائرة إسرائيلية من دون طيار 5 من مقاتليه كانوا يعتزمون إطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل.

وعبر أهالي محافظة شمال سيناء في مصر عن غضبهم، إزاء التجاهل المصري الرسمي للرد على ما أعلنته إسرائيل من استهداف «الدولة» في أراضي سيناء.

وقال المنسق الإعلامي للجنة الشعبية للعريش، أشرف أيوب، لـ«القدس العربي»، «من الواضح التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل، وتكرار غارات الطائرات بدون طيار على الأراضي السيناوية»، لافتا إلى أن «اللقاءات السرية التي تعقد بين الدولتين، وآخر ما تم كشفه لقاء العقبة بالأردن، وهو أكبر دليل على ذلك».

وأضاف أن «هناك إعلانا ضمنيا من السلطات المصرية في أوقات سابقة بالتنسيق الأمني مع إسرائيل وحماية أمنها، عبر تأمين بوابة سيناء، لذلك لا تصدر أي ردود رسمية من مصر في هذا الشأن».

يأتي ذلك بعد يومين من كشف صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري في العقبة في آذار/مارس 2016.

لم تكن هذه آخر التسريبات التي فاجأت بها إسرائيل النظام المصري، حيث كتب وزير بدون حقيبة في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم 15 فبراير/ شباط الجاري، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سيتبنى ترامب ونتنياهو خطة السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية، وبذلك يمهد الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني»، ما نفاه نتنياهو، مؤكداً، انه لم يناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل هذه الأمور.

ما كشفه المسؤولون الإسرائيليون أثار غضباً واسعاً في صفوف الأوساط السياسية المصرية، حيث قال محمد صلاح، الناشط السياسي لـ«القدس العربي»: «في رأيي، السيسي كان وعد إسرائيل بشيء ما، كما وعد السعودية بتسليم جزيرتي تيران وصنافير، والآن هو لا يستطيع تنفيذ وعده، وإسرئيل تضغط عليه لتنفيذ هذا الوعد قبل انتهاء مدته الرئاسية».

وأضاف: «لو أصر السيسي على الاستمرار في الرئاسة لمدة ثانية، سيكون هناك تنازل عن الأرض والسيادة، وستدفع مصر ثمنا قويا».

وتساءل يحيى القزاز، القيادي في حركة «كفاية»: «لماذا يصر السيسي على إدارة قضايا الأمن القومي المصري في سرية تامة بعيدا عن الشعب ونفاجأ بها.. مثال التنازل الفجائي عن جزيرتي تيران وصنافير ولقائه السري مع نتنياهو؟».

وقالت المحامية وفاء المصري، القيادية في التيار الديمقراطي: «سلام دافئ بدون حق عودة ولا أرض ولا سلطة فلسطينية. السيسي يدعم قيام الدولة اليهودية مع ترامب والصهاينة ليقودوا المنطقة العربية».

كذلك، قالت أسماء محفوظ، الناشطة السياسية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي: «هو سلّم بلده لإسرائيل فيتقال عليه وطني ويدافعوا عنه، وأنت تقف ضده عشان تحمي بلدك فيتقال عليك خاين وعميل وبتقبض من إسرائيل».