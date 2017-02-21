﻿وزير أمن إسرائيلي سابق: الأردن هو الدولة الفلسطينية

الناصرة – «القدس العربي»: انضم وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق موشيه أرنس» 90عاما» لدعاة اعتبار الأردن دولة فلسطينية قائمة، نافيا احتمال وجود إمكانية لتسوية الصراع مع الفلسطينيين. ويقول ارنس (ليكود)، في مقال رأي نشرته صحيفة «هآرتس» إن الرئيس دونالد ترامب اثار استهجان العالم عندما قال خلال استقباله لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو «يمكنني التدبر مع حل الدولتين او مع دولة واحدة « لافتا الى انه كان بمقدوره إضافة حل «لن تكون دولة» الى القائمة.

ويشير الى أن ملاحظة ترامب قادت الى موجة من التحليلات، وتساؤلات هل يعني الأمر أن الدولة الفلسطينية ماتت، أم أن اسرائيل مقبلة على استيعاب عدة ملايين من الفلسطينيين، وسيقود الشيطان الديمغرافي الى تصفية الحلم الصهيوني، او ربما تتحول اسرائيل الى «دولة أبرتهايد»؟ لكن ارنس يقترح الرجوع خطوة واحدة الى الوراء، وأخذ نفس عميق وتفعيل العقل متسائلا «ما الذي نحاول بالضبط حله هنا؟». وبرأيه توجد في الواقع، ثلاث مشاكل: مشكلة الفلسطينيين، مشكلة الإسرائيليين، ومشكلة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. ويعتقد أنها مرتبطة ببعضها البعض، وأنه سيسر ترامب العثور على «الصفقة النهائية» التي توفر الحل للمشاكل الثلاث لكنه ليس من الواضح أن هذا كله ممكن في المستقبل المنظور.

ومن أجل تبرير معارضته للدولة الفلسطينية المستقلة يتساءل ارنس ما هي المشكلة الفلسطينية؟ هل يريد الفلسطينيون تقرير مصيرهم؟.. دولة لهم؟.. ومن هو الذي يمنعهم من ذلك؟.. لكن كل من يعرف الشرق الأوسط يعرف بأنه توجد دولة للفلسطينيين – الأردن، الذي يشكل الفلسطينيون اكثر من 70 % من سكانه. إذا لم تكن هذه دولة فلسطينية فما هي إذن؟.. وكما يعرف الجميع، فقد كانت هناك أوقات، بعد الاحتلال الأردني للمنطقة في 1948، ضم خلالها الأردن الضفة الغربية والجمهور الفلسطيني هناك. ويضيف محاولا دق الأسافين مجددا «كما كانت هناك أوقات – في سبتمبر/ ايلول1970 (ايلول الأسود) – حاول خلالها ياسر عرفات، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، السيطرة على الأردن. ومنذ ذلك الوقت أصبح حكام الأردن يشككون «بفلسطينيي الضفة الغربية»، الذين يمكن لهم إسقاط النظام الهاشمي، ناهيك عن «فلسطينيي غزة». والفلسطينيين الذين ما زالوا يعانون في مخيمات اللاجئين في لبنان.

ويزعم أرنس أن الأردن يدعي رغم أنه لا يقصد ذلك، أنه يفضل حل الدولتين – فلسطين الشرق وفلسطين الغرب، مثل كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. ويضيف «حاليا يوجد للفلسطينيين دولة صغيرة في غزة، والفلسطينيون في الضفة الغربية يخضعون للسيطرة العسكرية الإسرائيلية. هذا غير مريح، وحسب جهات اسرائيلية معينة، هذا غير محتمل. هذه هي المشكلة الإسرائيلية». ارنس الذي يرى بالدولة الفلسطينية تهديدا لإسرائيل يعود للتساؤل كيف تتخلص اسرائيل من هذا العبء من دون ان تهدد حياة مواطنيها؟ وكيف تضم الضفة الغربية من دون تغيير طابع الدولة؟

ويقول إن من يدعمون حل الدولتين لا يريدون بقاء فلسطينيين داخل حدود إسرائيل، قاصدا أوساطا في اليسار تلوح بالفزاعة الديمغرافية وتقول إن لدينا هنا فلسطينيين أكثر من اللزوم. وعلى الطريقة الساخرة يضيف ارنس «فليذهب الحذر الى الجحيم، ولتكن دولة فلسطينية ثانية. هذا هو حل الدولتين للمشكلة الإسرائيلية. ومقابل هؤلاء، هناك الإسرائيليون الذين يؤيدون الضم ويلقون بالتخوف الديمغرافي في الجحيم. وأشار الى ان هذا هو حل الدولة الواحدة للمشكلة الإسرائيلية متسائلا وماذا بالنسبة للفلسطينيين؟ ما الذي يفضلونه، ان يكونوا جزءا من الأردن، جزءا من اسرائيل، أم جزءا من دولة فلسطين الغربية؟ ويواصل تساؤلاته ربما من المناسب، أصلا، مواصلة الوضع الراهن وتمني حلول أوقات أفضل؟.. هل يملكون أصلا حق الاختيار؟.. وبنظر ارنس فإن حل المشكلة الإسرائيلية – الفلسطينية، هو حكاية مختلفة تماما.

وعن ذلك يضيف صابا الماء على طاحونة اللاشريك الفلسطيني الدعائية، متبنيا موقف حكومة الاحتلال «إذا كنا نقصد بالحل التوصل الى اتفاق يوافق عليه كل الفلسطينيين ويضع حدا للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فسيكون لكل حادث حديث. الفلسطينيون منقسمون بين فتح، غير المستعدة للموافقة على أي تنازل، ولو كان الحد الأدنى، لإسرائيل، وبين حماس والجهاد الإسلامي، الذين يريدون إبادة اسرائيل. ويخلص ارنس للقول « لا يوجد حاليا أي زعيم فلسطيني يمكنه ان يفرض عليهم الحل الذي يتجاوب مع الحد الأدنى من مطالب إسرائيل. ولذلك، نبقى حاليا مع حل «لن تكون دولة».