﻿التفاح الفرنسي يلقى استهجاناً رسمياً وشعبياً في الجزائر!

الجزائر – «القدس العربي»: طالب مسؤول فرنسي حكومة بلاده بأن تتدخل لدى نظيرتها الجزائرية من أجل ضمان تصدير 20 ألف طن من التفاح الفرنسي نحو الجزائر، لإنقاذ هذه الزراعة في منطقة الألب كوت دازور من الإفلاس، وهو الطلب الذي لقي استهجاناً شعبياً ورسمياً في الجزائر.

وكان كريستيان استروزي الوزير السابق ورئيس مقاطعة ألب كوت دازور قد وجّه مراسلة إلى رئيس الحكومة الفرنسية برنارد كازنوف يطالبه فيها بالتدخل لدى الجزائر من أجل إلزامها باستيراد 20 ألف طن من التفاح الذي تنتجه المقاطعة التي يرأسها، وذلك لإنقاذ هذه الزراعة وإنقاذ المزارعين من إفلاس محقق.

واستقبلت الدعوة التي أطلقها استروزي باستهجان في الجزائر، خاصة وأنها سابقة في العلاقات ما بين البلدين، كما أن الأمر ورد في مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة الفرنسية، وجاء الرد سريعا من وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، الذي قال إن الجزائر لا تسير بالأوامر، وأن المسؤول الفرنسي الذي صدر عنه هذا الكلام توقفت عقارب الساعة عنده في سنة 1962، وأنه لا يزال ينظر إلى الجزائر على أنها مستعمرة فرنسية تخضع لأوامر «الحكومة المركزية» في باريس.

من جهته سارعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين إلى إعلان رفضها استيراد الجزائر للتفاح الفرنسي، معتبرة أن تصريحات استروزي استفزازية، وتدخل في الشأن الجزائري، على اعتبار أن الحكومة هي التي أقرت نظام الرخص من أجل استيراد أي سلع من الخارج، وأنها حرة في تسيير تجارتها الخارجية بالطريقة التي تضمن مصالحها.

وأكدت أيضا أنها ترفض استيراد التفاح الفرنسي ما ٍدامت الجزائر تملك مؤهلات تغطية الطلب الوطني على التفاح، وتصدير الفائض، مع الإشارة إلى أن استيراد الفواكه يثبط عزائم المزارعين بعد أن شرع هؤلاء في زيادة انتاجهم وغرس أشجار جديدة، مشددة على أن الكمية التي يريد استروزي تصديرها إلى الجزائر هي إنتاج أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وهي مخزنة في غرف تبريد منذ ذلك الوقت، مع تحذيرها للمستوردين أنها ستعمل على مقاطعة التفاح المستورد، وأنهم سيتحملون لوحدهم مسؤولية الخسارة الناجمة عن قرار المقاطعة.

واللافت للانتباه هو أن رئيس مقاطعة الألب كوت دازور كريستيان استروزي المنتمي إلى حزب الجمهوريين الذي يقوده الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، هو أحد أكثر الرافضين لتواجد المهاجرين فوق التراب الفرنسي، كما أن مواقفه معادية للإسلام، إذ يمثل التيار المتطرف داخل اليمين الفرنسي، وهو الأمر الذي زاد في حدة الاستهجان ضد تصريحاته بخصوص تفاحه الراكد!