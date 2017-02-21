﻿انيستا يكشف هوية خليفته في الملاعب!

برشلونة – د ب أ: في اليوم الذي يقرر فيه النجم الأسباني اندريس انيستا اعتزال كرة القدم، ستفتقد الجماهير حينئذ أحد أهم وأبرز اللاعبين خلال العقدين الأخيرين، حيث سيكون من الصعب إيجاد وريث له يشغل الفراغ الذي سيخلفه برحيله، وليس فقط في برشلونة أو المنتخب الأسباني. وروى اللاعب الفرنسي بليز ماتويدي، نجم وسط باريس سان جيرمان، تفاصيل حوار دار بينه وبين قائد برشلونة خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا الاسبوع الماضي، كشف خلاله انيستا عن وريثه في الملاعب. وقال ماتويدي: «عندما كان فيراتي على الأرض قلت له هذا هو خليفتك، فقال لي نعم، أعتقد هذا». وأسهب اللاعب الفرنسي في الإشادة بأنيستا، وأضاف: «أنيستا لاعب استثنائي، تقدم به العمر لكنه يصنع أشياء عظيمة، إنه يتعافى من الإصابة ليعود في كامل قوته».

إشارة غير لائقة من أنشيلوتي تكلفه خمسة آلاف يورو!

برلين – رويترز: قالت رابطة الدوري الألماني إن كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ سيدفع خمسة آلاف يورو لأغراض خيرية بعد إشارة غير لائقة صدرت منه تجاه جماهير هيرتا برلين خلال التعادل 1-1 يوم السبت الماضي. وارتكب أنشيلوتي تصرفه غير اللائق أثناء مغادرة الملعب بعد نهاية اللقاء، وقال إنه فعل ذلك ردا على هجوم المشجعين ضده. وسجل البايرن هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وسط احتجاجات مشجعي هيرتا على عدد دقائق الوقت الإضافي. وقالت الرابطة إنه بعد التحقيق في الواقعة ألزمت المدرب الايطالي بتخصيص هذا المبلغ لأغراض خيرية.

نابولي يعلن غياب لاعبه آلان ثلاثة أسابيع

روما – رويترز: أعلن نادي نابولي الايطالي إن لاعب الوسط البرازيلي آلان سيغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع بعدما أصيب في العضلة الضامة خلال الفوز 3-1 على كييفو الأحد. وسيغيب آلان (26 عاما) عن مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في السابع من مارس/ اذار المقبل وروما في الدوري المحلي ويوفنتوس في الدور قبل النهائي لكأس ايطاليا. ويحتل نابولي المركز الثالث في الدوري الايطالي بفارق نقطتين خلف روما.

بودولسكي يدافع عن لوف في مواجهة الانتقادات

برلين – د ب أ: دافع المهاجم الألماني المخضرم لوكاس بودولسكي (31 عاما) عن مواطنه يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني في مواجهة الانتقادات التي وجهت إلى لوف في الآونة الأخيرة. وأوضح بودولسكي أن المنتخب الألماني (مانشافت) يحتاج إلى التدعيم. وقال: «حققنا النجاح في الماضي أيضا بفضل روح الفريق التي كانت رائعة وكانت الأجواء المحيطة بالفريق في غاية الروعة»، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يتفهم الانتقادات لقرارات لوف. ويسدل بودولسكي الستار على مسيرته الدولية في آذار/ مارس المقبل من خلال المباراة الودية للمنتخب الألماني أمام نظيره الإنكليزي حيث يودع من خلالها المانشافت. وتوج بودولسكي مسيرته الدولية مع المانشافت بالمشاركة مع الفريق في الفوز بلقب كأس العالم 2014، علما أنه فاز مع الفريق بالمركز الثالث في مونديال 2006 بألمانيا. وقال بودولسكي: «لعبت في بعض البطولات الكبيرة ولكنني لم أر مثل هذا الحماس الذي أشاهده في ألمانيا».

رابطة الدوري الصربي تغلق ملعب ريد ستار بسبب عنصرية جماهيره

بلغراد – د ب أ: أكد فلاديمير بولاتوفيتش، رئيس رابطة الدوري الصربي لكرة القدم، أن ملعب نادي ريد ستار سيتم غلقه، على خلفية الأعمال العنصرية، التي قامت بها جماهيره مؤخرا. وهاجمت جماهير ريد ستار، خلال مباراة فريقها أمام ضيفه بارتيزان الأحد، اللاعب البرازيلي ايفرتون لويز برفع لافتات عنصرية وبصيحات تشبه صوت القرد، كانوا يقومون بإطلاقها في كل مرة يلمس فيها اللاعب المذكور الكرة. وقام لويز عقب انتهاء المباراة، التي فاز بها بارتيزان بهدف نظيف، بالرد على الجماهير، التي أهانته، بالإشارة إليها بيده بطريقة غير أخلاقية، ما دفع الجماهير المتعصبة برفع وتيرة الإهانات العنصرية الموجهة للاعب. وبالإضافة إلى ذلك شارك بعض لاعبي الفريق صاحب الأرض أيضا في الهجمة الشرسة ضد ايفرتون لويز، الذي خرج من الملعب وهو يبكي، بسبب اللحظات الصعبة، التي عاشها خلال المباراة. وأكد بولاتوفيتش أن ملعب ريد ستار سيظل مغلقا حتى تتخذ رابطة الدوري قرارها بشأن العقوبة النهائية.

الانكليزي كلاتنبرغ يدير نهائي كأس ولي العهد السعودي

الرياض – د ب أ: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين الإنكليزي مارك كلاتنبرغ، حكما لإدارة لقاء الاتحاد والنصر في نهائي كأس ولي العهد السعودي. ويلتقي الاتحاد مع نظيره النصر يوم 10 آذار/ مارس المقبل. يشار إلى أن كلاتنبرغ سيتولى منصب مدير لجنة التحكيم السعودي خلفا لهاورد ويب.