﻿المفاجآت تتوالى في اليوم الأول

ريو دي جانيرو – د ب أ: فجر البلجيكي آرثر دي غريف مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الأول لبطولة ريو دي جانيرو المفتوحة، وأطاح بالأوروغواني بابلو كويفاس مبكرا بالتغلب عليه 6/3 و3/6 و7/5.

وودع كويفاس أكبر بطولة للتنس في أمريكا الجنوبية مبكرا، فيما تأهل دي غريف للدور الثاني. وقال دي غريف (24 عاما): «كان أكبر فوز في مسيرتي الرياضية حتى الآن. المشاركة في الأدوار التأهيلية ساعدني على التأقلم مع الأجواء هنا وساعدني على الاستعداد بشكل أفضل… أعتقد أنه كان متوترا من أجل الدفاع عن لقبه كما عانى من ضغوط خروجه المبكر من بطولة بوينس آيريس الأسبوع الماضي». وكان كويفاس المصنف الثالث للبطولة أطاح بالأسباني رافاييل نادال من البطولة عام 2016 في طريقه إلى منصة التتويج باللقب. ويلتقي دي غريف في الدور الثاني مع الأرجنتيني نيكولاس كيكر الذي تغلب على الإيطالي ماركو شكيناتو 7/5 و6/صفر. وأطاح النرويجي الشاب كاسبر رود، الذي يشارك في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد)، بالبرازيلي روجيرو دوترا سيلفا من البطولة بالتغلب عليه 6/3 و6/4، علما أنها المشاركة الأولى لروجيرو في الأدوار الرئيسية بإحدى البطولات ذات الـ500 نقطة. وكان الفوز هو الأول للنرويجي رود في إحدى بطولات الرابطة العالمية للمحترفين كما أنه الفوز الأول للاعب نرويجي في هذه البطولات منذ 2004 .وقال رود (18 عاما): «كان فوزا رائعا سيمنحني الثقة في المباريات التالية». ويلتقي رود في الدور الثاني مع الأسباني روبرتو كاربايس باينا المتأهل من الأدوار التأهيلية، والذي تأهل للدور الثاني بتفجير مفاجأة كبيرة بالتغلب على البرتغالي جواو سوزا المصنف الثامن للبطولة 6/3 و6/1. وتغلب الصربي دوسان لايوفيتش على الأرجنتيني فاكوندو باغنس 6/4 و6/4 والأرجنتيني دييغو شفارتزمان على مواطنه رينزو أوليفو 6/2 و3/6 و6/4 .كما شهدت منافسات الزوجي مفاجأة كبيرة بخروج الثنائي الإيطالي فابيو فونيني وسيموني بوليلي الفائز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة عام 2015، من الدور الأول حيث كان الفوز من نصيب الثنائي المنافس المكون من التشيلي خوليو بيرالتا والأرجنتيني هوراسيو زيبايوس 4/6 و7/6 (7/2) و10/8 .