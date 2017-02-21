﻿الدوري السعودي: الفيفا يرفض إعادة النقاط المخصومة الى اتحاد جدة

الرياض – د ب أ: تلقى اتحاد جدة السعودي صدمة كبيرة بعدما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعادة النقاط الثلاث التي خصمت من رصيده في الدوري السعودي على خلفية عدم سداد مستحقات متأخرة للاعب الأرجنتيني مانسو. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على «تويتر»: «يعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي يتضمن رفض لجنة الانضباط طلب النادي بإعادة النقاط الثلاث التي خصمها مسبقا. جاء الرفض رغم كافة الجهود التي تم بذلها والمتابعة المستمرة من مجلس الإدارة والدعم الذي تلقاه النادي من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي».

الدوري المصري: حفني يعبر بالزمالك عقبة طلائع الجيش

القاهرة – د ب أ: عاد الزمالك إلى المركز الثالث بالدوري المصري عبر الفوز على مضيفه طلائع الجيش 3/2 في المرحلة التاسعة عشرة.

ونجح الزمالك في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بالثلاثة، وتقدم عاصم صلاح بهدف من ركلة جزاء للطلائع في الدقيقة 13 بعد عرقلة معروف يوسف لأحمد عيد. وأدرك أيمن حفني التعادل في الدقيقة 18 إثر ضربة ركنية استلمها حفني بشكل رائع قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك. وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 29 من متابعة لمحاولة زميله باسم مرسي التي تصدى لها الدفاع. وتكفل النيجيري ستانلى اوهاووتشي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 54 من ضربة رأس رائعة. وسجل محمد أشرف الهدف الثاني للطلائع في الدقيقة 78 عبر ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع في شباك أحمد الشناوي. وحقق الزمالك فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين فيما تعرض الطلائع للهزيمة الثانية على التوالي. ورفع الزمالك رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث وتتبقى له مباراتان مؤجلتان وتجمد رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة في المركز السابع.

الدوري الجزائري: اتحاد الجزائر يتجاوز بلوزداد

الجزائر – د ب أ: ألحق اتحاد الجزائر حامل اللقب الخسارة الأولى بمضيفه وجاره شباب بلوزداد منذ انطلاق مرحلة إياب الدوري الجزائري، عندما تغلب عليه 2/1، ضمن المرحلة العشرين.

وسمح الفوز، الذي يعد الأول لاتحاد الجزائر منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموسم، بالارتقاء إلى المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة متخلفا بأربع نقاط عن وفاق سطيف المتصدر، بينما تجمد رصيد شباب بلوزداد عند 23 نقطة في المركز العاشر. وسجل رؤوف بلغيت وعبدالرحمن مزيان، هدفي الاتحاد في الدقيقتين 14 و73، فيما أحرز أمير مختار لمهان، هدف بلوزداد الوحيد في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.