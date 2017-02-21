﻿الريان القطري يعبر الوحدة الاماراتي… والهلال السعودي والعين الاماراتي يتعادلان مع فريقين ايرانيين

عواصم – د ب أ: استهل الريان القطري مسيرته في دور المجموعات ل بالفوز على ضيفه الوحدة الإماراتي 2/1 ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

وتقدم المدافع الاوروغواني غونزالو فييرا بهدف للريان في الدقيقة 13 بمساعدة زميله رودريغو تاباتا. وأدرك المدافع الكوري الجنوبي تشانغ ريم التعادل للوحدة في الدقيقة 35 مستغلا تمريرة اسماعيل مطر. لكن كلمة الفصل جاءت عن طريق لاعب وسط باراغواي فيكتور كاسيرس الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة 60.

وفي المجموعة ذاتها، خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة بريسبوليس الإيراني مع الهلال السعودي، في ملعب «مجمع السلطان قابوس» بسلطنة عمان. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم بريسبوليس بهدف عن طريق محسن مسلمان في الدقيقة 68 ثم أدرك البرازيلي كارلوس إدواردو التعادل للهلال في الدقيقة 83. وجاءت المباراة ضعيفة في الشوط الأول لكن الأداء تحسن كثيرا في الشوط الثاني وكانت الأفضلية لصالح الهلال ولكن لاعبيه لم ينجحوا في استثمار الفرص التي سنحت لهم. والتقى الفريقان عشر مرات في جميع البطولات الآسيوية، حيث فاز بريسبوليس أربع مرات مقابل ثلاثة انتصارات للهلال وتعادلا ثلاث مرات.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل العين الإماراتي مع ضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني 1/1 على استاد «هزاع بن زايد» في العين. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم بادر ذوب آهن بالتسجيل عن طريق المهاجم الهندوراسي جيري بينغستون بتسديدة قوية في الدقيقة 57. وأدرك مدافع المنتخب الإماراتي إسماعيل احمد التعادل للعين في الدقيقة 76 بمساعدة زميله بندر محمد الاحبابي. والتقى الفريقان في دور الستة عشر من نسخة العام الماضي للبطولة الآسيوية حيث تعادلا ذهابا 1/1 ثم فاز العين في مباراة الإياب 2/صفر.

وفي المجموعة السادسة، استهل أوراورا ريد دايموندز الياباني مسيرته بفوز ساحق ومباغت 4/صفر على مضيفه ويسترن سيدني الأسترالي. وافتتح شنزو كوروكي التسجيل بهدف في الدقيقة 56 ثم أضاف تاداناري لي وتومواكي ماكينو والبديل البرازيلي رافاييل سيلفا الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 58 و68 و86 . واقتنص شنغهاي الصيني فوزا ثمينا من ملعب مضيفه سيول الكوري الجنوبي 1/صفر. ويدين شنغهاي بالفضل للبرازيلي هالك الذي سجل الهدف في الدقيقة 53 عبر تسديدة قوية. وأنهى شنغهاي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد هي جوان في الدقيقة 60 بعد عرقلة مهاجم الجبل الاسود ديان داميانوفيتش داخل منطقة الجزاء. وكان بمقدور سيول أن يخرج بنقطة التعادل عبر ركلة جزاء ولكن داميانوفيتش أهدرها.