﻿الدوري الاسباني: زيدان: أتفهم شكوك ايسكو بشأن تجديد عقده مع الريال

مدريد – د ب أ: وصف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الشكوك التي تعتري لاعبه ايسكو بشأن تجديد عقده مع الفريق بـ»المفهومة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشيء الوحيد، الذي يشغله هو تحلي جميع اللاعبين بالتركيز من أجل تحقيق الألقاب.

وقال زيدان: «إنه أمر مفهوم (شكوك ايسكو)، يمكنكم أن تسألوه وهو سيجيب باحترام، تعرفون رأيي في ايسكو، إنه لاعب يلعب 20 أو 25 مباراة وعندما تستبعده عن المباراة التالية يغضب، اللاعب دائما يريد المشاركة، ولكن ما يهمني هو أن يتحلي الجميع بالتركيز، هذا ما يهمني الآن». وجاءت تصريحات زيدان خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده على هامش مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا الليلة، وهي المباراة المؤجلة، على خلفية مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية. ويحظى ريال مدريد بفرصة توسيع فارق النقاط مع برشلونة إلى أربع نقاط، ولكن المدرب الفرنسي حذر من خطورة منافس فريقه في مباراة اليوم. وأضاف زيدان، قائلا: «نعرف أن بطولة الدوري هذه صعبة، لا نزال في شهر فبراير ونتقدم بشكل جيد ولكن هذا لا يعني شيئا، ندرك صعوبة جميع المباريات وغدا نخوض مباراة أخرى معقدة، إنها مباراة بيننا وبين فالنسيا ولكنها مهمة لباقي فرق الدوري». وأشار زيدان إلى أن أداء فالنسيا تطور كثيرا مؤخرا، وأنه كان يؤدي بشكل جيد قبل ذلك ولكن النتائج لم تكن في صالحه. وتابع قائلا: «إنه فريق جيد للغاية، وندرك أن المباراة على ملعبه ستكون صعبة، على أي حال، إنها ثلاث نقاط، التي سنلعب من أجلها، لا أكثر».