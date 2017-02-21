﻿التهام حارس ساتون فطيرة خلال المباراة يجذب الأنظار!

لندن – أ ف ب: يقف وين شو الحارس البديل لساتون، في مرمى انتقادات الاتحاد الانكليزي لكرة القدم ولجنة المراهنات، لظهوره وهو يأكل فطيرة خلال المباراة.

وتصدرت الصورة التي التقطت في الدقائق الاخيرة من مواجهة ثمن النهائي مع أرسنال، الصفحات الرياضية لوسائل الاعلام البريطانية. وبدا شو (46 عاما)، صاحب الوزن الزائد والزميل السابق للهداف الدولي آلان شيرر مع ناشئي ساوثهامبتون، يتمتع بتذوق الفطيرة. الا ان ذلك قد يرتب على شو عواقب قانونية. ونظرا لسمعة الحارس السمين ومشوار فريقه في مسابقة الكأس، حددت احدى الشركات رهانا على امكان تناول الحارس الطعام خلال المباراة. وتبين ان الحارس علم بالرهان الذي وضعته «صن بيتس»، وهي شركة تابعة لصحيفة «ذي صن»، احد الرعاة السابقين لنادي الدرجة الخامسة. وأعلن مدير التحقيقات للجنة المراهنات البريطانية ريتشارد واتسون ان «نزاهة الرياضة ليست مزحة، ولقد فتحنا تحقيقا لمعرفة ما حدث»، موضحا ان اللجنة تدرس امكان حدوث «مخالفات في سوق المراهانات». كما فتح الاتحاد الانكليزي للعبة تحقيقا لمعرفة «اذا كانت (خطوة شو) انتهكت لوائح المراهنات». من جهتها، أعلنت شركة المراهنات عبر موقع «تويتر» انها دفعت «مبلغا من 5 أصفار» لأحد المراهنين الفائزين. وأقر الحارس السمين لصحيفة «دايلي مايل» معرفته ان اصدقاء له سيراهنون على ظهوره خلال المباراة وهو يأكل «الفطيرة». وأوضح: «قلت لنفسي انني ساقوم بمزحة لأجلهم، ولقد فعلت ذلك. كل البدلاء كانوا قد دخلوا، وكنا متأخرين في النتيجة صفر-2 (قبل 7 دقائق على انتهاء الوقت). كانت لقطة بمناسبة هذه المباراة». ولم يقدر رئيس النادي بروس اليوت ما قام به الحارس وقال لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لقد عاد الى الصحف، والشهرة أعمته، لكننا سنعيده الى أرض الواقع بسرعة». وتنفس ارسنال الصعداء وجنب مدربه الفرنسي ارسين فينغر المزيد من الاحراج ببلوغه ربع النهائي على حساب مضيفه ساتون يونايتد.