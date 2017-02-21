﻿كأس انكلترا: والكوت يسجل الهدف 100وأرسنال ينهي مسيرة ساتون المذهلة

لندن – رويترز: انتهت مسيرة ساتون يونايتد الخيالية في كأس الاتحاد الانكليزي بعدما سجل ثيو والكوت مهاجم أرسنال هدفه رقم 100 مع النادي في الفوز 2-صفر بالدور الخامس في ليلة كالحلم باستاد «غاندر غرين لين».

وأضاف والكوت هدفه في بداية الشوط الثاني إلى هدف لوكاس بيريز في الدقيقة 26، ليتجنب أرسنال الفائز باللقب 12 مرة، واحدة من أكبر مفاجآت الكأس. واحتشد خمسة آلاف مشجع في الاستاد الواقع بجنوب لندن في أهم ليلة في التاريخ المتواضع للنادي البالغ عمره 119 عاما، كما شاهدوا ظهورا قصيرا لمهاجم أرسنال اليكسيس سانشيز لمدة 15 دقيقة على الأرضية الصناعية للملعب. ويستطيع ساتون، صاحب المركز الـ17 في الدرجة الخامسة (هواة) والذي يقل بفارق 105 مراكز عن ارسنال في تسلسل ترتيب الدرجات، أن يفخر بأدائه في مواجهة ضيفه الشهير. وسيعول على 700 ألف جنيه استرليني جناها جراء مسيرته الخيالية في الكأس التي تضمنت انتصارا على ليدز البطل السابق في الدور الرابع. وقال بول دوسويل مدرب ساتون الذي يعمل بدون مقابل: «كان حلما أن أشاهد فريقي يلعب ضد ارسنال. قوة الفريق الذي أشركوه يظهر ما كان ينتظرهم.» وأضاف «أنا فخور للغاية. كان هذا بمثابة نهائي الكأس لنا وسيدخل هؤلاء اللاعبون التاريخ في النهاية.»

وسيلتقي أرسنال مع لينكولن، منافس ساتون في الدرجة الخامسة، في دور الثمانية بعدما أصبح أول ناد من دوري الهواة في 103 أعوام يتأهل لهذه المرحلة بفوزه خارج ملعبه على بيرنلي المنافس في الدرجة الممتازة. وقال أرسين فينغر مدرب أرسنال، الذي أجرى سبعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 5-1 على ملعب بايرن ميونيخ في دوري أبطال اوروبا الأسبوع الماضي: «كانوا منظمين ولديهم رغبة كبيرة. إذا لم نكن مستعدين ذهنيا لم يكن بوسعنا التأهل. لم أستمتع حقا بالمباراة لأنه كان علينا القيام بالمهمة وهي محفوفة بالمخاطر.»