﻿الدوري الأوروبي: سانت إيتيان لا يشعر بالذعر من هداف يونايتد إبراهيموفيتش

باريس – رويترز: يتحلى زلاتان إبراهيموفيتش بحظ كبير أمام سانت إيتيان، لكن الفريق الفرنسي يرفض الشعور بالذعر من مهاجم مانشستر يونايتد قبل مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي الليلة.

ولا يوجد فريق في أوروبا اهتزت شباكه بأهداف إبراهيموفيتش أكثر من سانت إيتيان، إذ نجح النجم السويدي ثلاث مرات في تسجيل ثلاثية من الأهداف أمامه، منها ثلاثية لقاء الذهاب ليصبح يونايتد على أعتاب التأهل بعد التفوق 3-صفر. ورفع إبراهيموفيتش رصيده إلى 17 هدفا في 14 مباراة أمام سانت إيتيان. وقال رومان حمومة لاعب وسط إيتيان: «إحصاءات إبراهيموفيتش أمامنا مذهلة. إنه لاعب رائع. ورغم ذلك لا يمكن أن نشعر بالذعر من لاعب واحد.» وأكد كريستوف جالتييه مدرب سانت إيتيان أن يونايتد يستطيع تشكيل خطورة بواسطة عدة لاعبين، وقال: «يمكن وضع خطة للحد من إبراهيموفيتش أو خطة للحد من بوغبا لكن هذا الفريق يستطيع تشكيل خطورة من أي مكان.» وسيحاول إيتيان استغلال اللعب على أرضه ومخالفة التوقعات. وقال المدرب: «نحتاج إلى بداية رائعة. ستسنح لنا الفرص كما حدث في الشوط الأول من لقاء الذهاب وهذه المرة سنكون في حاجة إلى استغلال ذلك».