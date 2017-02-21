﻿سجادة خضراء بدلاً من الحمراء في افتتاح مهرجان «أسوان لأفلام المرأة»

القاهرة ـ «القدس العربي»: افتتح الكاتب الصحافي حلمي النمنم وزير الثقافة المصري مساء أول أمس الاثنين فعاليات مهرجان «أسوان السينمائي لأفلام المرأة»، بحضور أمير الدانمارك هنريك ومحافظ أسوان، وعدد من الفنانين من بينهم فاروق الفيشاوي، محمود حميدة، بوسي، مجدي كامل، مها أحمد، يسرا، لبلبة، رانيا فريد شوقي، رامي غيط، الليبية خدوجة صبري، إيناس عبدالدايم رئيسة دار الأوبرا، الدكتور خالد عبدالجليل رئيس المركز القومي للسينما، المخرج أحمد عواض رئيس صندوق التنمية الثقافية، المنتج محمد العدل، السيناريست عاطف بشاي، والمخرجون عمر عبدالعزيز، محمد حمدي، شريف مندور، سهير عبدالقادر مديرة مهرجان القاهرة السابق، الناقدة ماجدة موريس، المخرج محمد حماد، وبوسي شلبي ورانيا يوسف التي قدمت الحفل بمشاركة الإعلامية بوسي شلبي.

إلا أن رانيا ارتبكت أكثر من مرة أثناء تقديمها حفل الإفتتاح مما دفع بوسي شلبي إلى أن تطلب من الجمهور تحيتها.

وبدأت فعاليات المهرجان، بعروض فنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وعروض فنية من الفلكلور النوبي، بمصاحبة فرق فنية شعبية دولية، من المشاركين في احتفالات أسوان بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، في قاعة قدس الأقداس في أبوسمبل في أسوان. وقال النمنم فى كلمته إن المهرجان يأتى تحقيقا لهدف وزارة الثقافة التي تسعى لتحقيق «العدالة الثقافية»، معرباً عن سعادته بالمهرجان، وبتوقيته.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، رئيسة شرف المهرجان: هناك تساؤلات حول لماذا مهرجان للمرأة؟ و لماذا أسوان؟ والإجابة أن المرأة قيمة عظيمة، وتواجدها فعال فى كل المجالات، أما أسوان، فهى بلد الحضارة التي أثرت فى العالم كله، إنها بلد الجمال.

وأوضحت أن اختيار السجادة الخضراء بديلا للسجادة الحمراء مقصود، لأنه لون الحياة، لون الشجر والجمال، مشددة على أن الهدف من المهرجان هو دمج كل من الثقافة والسينما والسياحة والحضارة.

وأعرب أمير الدنمارك هنريك عن سعادته بدعوته لحفل الافتتاح وإقامة المهرجان بأسوان وقال إنه يأتى إلى أسوان كثيرا، ومتشوق لمشاهدة أفلام المهرجان، لأنها تركز على المرأة التي هي داعم أساسي في المجتمع وداعم للحب والعاطفة في العالم.

وكرم المهرجان الفنانة نجلاء فتحي التي اعتذرت عن الحضور بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها الإعلامى حمدى قنديل، والممثلة الرومانية كريستينا فلوتور، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان «كان» السينمائي الدولي عام 2012 عن دورها في فيلم «ما وراء التلال».