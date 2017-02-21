﻿سمكة قرش تقتل راكب أمواج في جزيرة فرنسية

سانت أندريه (فرنسا) ـ أ ف ب: قتل راكب أمواج في السادسة والعشرين كان يمارس رياضة «بوديبورد» عندما هاجمته سمكة قرش في مياه جزيرة لاريونيون الفرنسية، في منطقة تحظر فيها السباحة على ما أفادت فرق الإغاثة.

وعضت سمكة القرش الشاب في وريد الفخذ ما تسبب في نزيف حاد. وكان قد توفي عندما انتشلته فرق الإنقاذ. ومنذ العام 2011 سُجل عشرون هجوماً لأسماك قرش في هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي أدت الى سقوط ثمانية قتلى أكثر من نصفهم من راكبي الأمواج. ووقع الهجوم في مكان معروف بخطورته وتحظر فيه السباحة والنشاطات البحرية.

وقالت ماري – لويز شان تو مساعدة رئيس بلدية سانت – اندريه على ساحل الجزيرة الشرقي «كانت ثمة ألواح تمنع السباحة والنشاطات البحرية في المكان إلا انها أُزيلت خلال عطلة نهاية الاسبوع».

وكان الضحية يمارس رياضة «بوديبورد» برفقة أصدقاء عندما هاجمته سمكة القرش. وقد انتاب الذعر رفاقه الذين خرجوا من البحر وأبلغوا فرق الإنقاذ.