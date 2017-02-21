﻿ضبط 168 معملاً لإنتاج الكوكايين في كولومبيا

بوغوتا ـ أ ف ب: فكّكت الشرطة الكولومبية 168 معملاً لإنتاج الكوكايين خلال عملية نفذتها في الأدغال الجنوبية عند الحدود مع الإكوادور والبيرو، حسب ما أعلنت السلطات.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أنه تم الأسبوع الماضي «تحديد موقع 168 معملاً لإنتاج هيدروكلوريد الكوكايين، ومراقبتها وتفكيكها».

وكانت هذه المنشآت تابعة لتجار عصابة «لا كونسترو» التي تقوم بإنتاج هذه المخدرات وتهريبها إلى ساحل المحيط الهادئ، حسب الشرطة.

وخلال العملية التي أجرتها الشرطة بدعم من القوات الجوية الكولومبية، ضبط «4.5 طن من الكوكايين السائلة و64953 ليتراً من المنتجات السائلة و2.4 طن من المواد الصلبة» التي تستخدم لصناعة الكوكايين.

وقدرت الشرطة الربح الضائع على شبكة التجار بحوالى 9.3 مليارات بيزوس (3 ملايين يورو تقريبا).

وتعتبر كولومبيا المنتج الأول عالمياً لأوراق الكوكا التي تشكل أساس الكوكايين مع 96 ألف هكتار مزروع بها. وهي أيضا أول منتج لهذه المخدرات بواقع 646 طناً في العام 2015 وفق الأرقام الأخيرة للأمم المتحدة.

ملك هولندا يدعو المولودين في تاريخ ميلاده إلى مأدبة عشاء

لاهاي ـ أ ف ب: قرر الملك الهولندي فيليم-ألكسندر الذي يحتفي بعامه الخمسين في السابع والعشرين من نيسان/أبريل أن يدعو لهذه المناسبة 150 شخصاً إلى قصره في أمستردام ولدوا في تاريخ ميلاده، وفق ما أعلنت أجهزة القصر الملكي.

وخصص موقع إلكتروني لهذا الحدث يمكن للمرشحين المحتملين تسجيل أسمائهم فيه قبل قرعة من المرتقب إجراؤها في الثالث من آذار/مارس. وحدد القصر الملكي في بيانه جملة شروط يجب استيفاؤها للمشاركة في هذا الحدث، مثل أن يكون المشارك من مواليد السابع والعشرين من نيسان/أبريل يقيم في هولندا ويتخطى عمره العشرين.

وسيدعى سعيدو الحظ إلى مأدبة عشاء يقيمها الملك وزوجته الملكة ماكسيما في الثامن والعشرين من نيسان/أبريل يفتح بعدها القصر لعامة الجمهور لمدة خمسين ساعة.

والسابع والعشرون من أبريل هو يوم عطلة رسمية في هولندا يحتفى فيه الشعب بعيد ميلاد الملك وينزلون إلى الشارع مرتدين اللون البرتقالي للمشاركة في فعاليات احتفالية.