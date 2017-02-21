﻿فضيحة جنسية في إيطاليا بأموال عامة

روماـ أ ف ب: استقال مسؤول في منظمة إيطالية لمكافحة التمييز تخصص ميزانيتها من الأموال العامة، على خلفية فضيحة جنسية حسب بيان للحكومة الايطالية.

ويشتبه في ان يكون فرانشيسكو سبانو مدير المكتب الوطني لمكافحة التمييز العرقي التابع لرئاسة الحكومة، أراد تمويل ناد للقاءات مدفوعة بين المثليين. لكنه نفى في بيان أي اختلاس.

وقال معدو برنامج تلفزيوني ان الصليب الأحمر الإيطالي واليونيسف مثل جمعية «اندوس» التي تحارب التمييز على أساس الجنس، من الجمعيات العديدة التي تتلقى تمويلاً من المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري.

وحسب البرنامج التلفزيوني كانت جمعية «اندوس» تنظم في الواقع لقاءات مدفوعة بين مثليين في ناد خاص حيث قال منتسب لصحيفة «ال كورييريه ديلا سيرا» انه «كان يتم تنظيم ثلاث مرات سنويا لقاءات حول الوقاية من مرض الأيدز» لتبرير تسمية الجمعية اجتماعية-ثقافية ما يسمح بالإعفاء من الضرائب. واوقف وزير الدولة المختص على الفور صرف مبلغ 55 ألف يورو كان يفترض ان تتسلمها الجمعية من المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري حتى وإن أكد البرنامج التلفزيوني العكس. وتبلغ الموازنة النسوية لمكتب مكافحة التمييز مليون يورو.