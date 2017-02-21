﻿فنجان قهوة يتسبّب في تعطيل أعمال البرلمان التونسي

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: تسبّب فنجان قهوة في تعطيل أعمال البرلمان التونسي لحوالي نصف ساعة بعدما انسكب على ملابس إحدى النائبات وعدد من المقاعد.

وكانت النائبة سعاد الزوّالي اتّهمت أحد الصحافيين، المكلفين بتغطية جلسات البرلمان، بالتسبب في سقوط فنجان قهوة من الطابق العلوي للمجلس على ملابسها، وهو ما تسبب في إيقاف الجلسة إثر تلطخ عدد من مقاعد البرلمان.

إلا أن نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو أكد أن مساعداً لأحد رؤساء الكتل هو الذي تسبب في «الحادثة» بعد قيامه بإدخال فنجان قهوة إلى المنصّة الشرفية، موجّهاً تنبيهاً إلى جميع النواب بعدم إدخال أي من المشروبات إلى قاعة الاجتماع.

وشهد البرلمان التونسي في وقت سابق عدداً من الحوادث الطريفة، من بينها تلاوة النواب الفاتحة على روح المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد بعدما اعتقدوا خطأ أنها توفيت، وقيام عنصر أمن بانتحال شخصية أحد النواب وأدائه اليمين الدستورية بدلا عنه، وهو ما أثار جدلاً كبيراً في البرلمان.