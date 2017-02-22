رئيس وزراء استراليا ينتقد الأمم المتحدة مع قدوم نتنياهو في زيارة دولة

سيدني- رويترز- أبدى رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول دفاعا قويا عن إسرائيل الأربعاء منتقدا الأمم المتحدة ومتعهدا بعدم تأييد “قرارات منحازة” تدعو لوقف البناء الاستيطاني على أرض محتلة.

واستقبل ترنبول الأربعاء بنيامين نتنياهو- أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور استراليا- كما أكد تأييد بلاده لحل الدولتين.

غير أن ترنبول أوضح أن استراليا لن تساند أي قرارات كذلك القرار الذي أيده مجلس الأمن الدولي في ديسمبر كانون الأول ويدعو لوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراض محتلة.

وكتب ترنبول في مقال بصحيفة ذي أوستراليان “لن تؤيد حكومتي قرارات منحازة تنتقد إسرائيل كذلك القرار الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة ونشجب حملات المقاطعة التي تهدف لنزع شرعية الدولة اليهودية”.

ووافق مجلس الأمن على القرار في الأسابيع الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي خالفت نهجها المعتاد في حماية إسرائيل دبلوماسيا وفضلت عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار.

وتنتهج إسرائيل منذ عقود سياسة بناء مستوطنات يهودية على أراض احتلتها في حرب 1967.

وتعتبر معظم الدول النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير مشروع وعقبة أمام السلام. وتختلف إسرائيل زاعمة أن لها حقا توراتيا في الأرض.

وقال ترنبول في وقت لاحق لصحفيين في سيدني “نحن نساند نتيجة تأتي بدولتين يعيش فيها الإسرائيليون.. الشعب الإسرائيلي.. والشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب بعد مفاوضات مباشرة بينهما”.

ومن المقرر أن يوقع نتنياهو خلال زيارته اتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي مع استراليا.