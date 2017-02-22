قائد طائرة استرالية تحطمت الثلاثاء خضع للتحقيق بسبب حادث مماثل عام 2015

سيدني- د ب أ- قال مسؤولون الأربعاء إن قائد الطائرة الاسترالية التي تحطمت بعد اصطدامها بمركز تجاري بعد فترة قصيرة من إقلاعها في مبلورن الثلاثاء خضع للتحقيقات بسبب حادث مماثل عام 2015.

وقد توفى قائد الطائرة ماكس كوارتيرمان وأربعة مواطنين أمريكيين إثر اصطدام الطائرة الخفيفة بمركز تجاري بالقرب من مطار اسيندون في ملبورن في وقت مبكر من الثلاثاء.

وتردد أن كوارتيرمان، الذي لديه خبرة 38 عاما في مجال الطيران، خضع لتحقيق من جانب مكتب سلامة النقل الاسترالي لتورطه في واقعة كادت فيها طائرته أن تصطدم بطائرة أخرى في أيلول / سبتمبر .2015

وقال متحدث باسم هيئة السلامة المدنية لشبكة ايه بي سي المحلية إنه طلب من الطيار، عقب الواقعة، الخضوع لمزيد من اختبارات الكفاءة، وقد تم ذلك بالفعل.

وأضاف “لقد خضع الطيار لهذه الاختبارات، والاختبارات التي سبقت رحلة أمس، لقد خضع لجميع الاختبارات”.

وقالت الشرطة إنه يبدو أن الطائرة تعرضت ” لعطل كارثي في المحرك” بعد فترة قصيرة من إقلاعها، حيث أطلق كوارتيرمان ندائين للاستغاثة.