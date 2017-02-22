تركيا تعتقل 35 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة

أنقرة- رويترز- قال قناة خبر ترك التلفزيونية إن السلطات التركية اعتقلت الأربعاء 35 شخصا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وذلك في مداهمات في أنحاء اسطنبول.

وأضافت أن الشرطة قامت بمداهمات متزامنة في 41 موقعا في أرجاء المدينة وجمعت العديد من الوثائق الخاصة بالتنظيم المتشدد.

ويُنحى باللائمة على التنظيم في ما لا يقل عن ستة هجمات على أهداف مدنية في تركيا على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية مما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لتفكيك ما يُعتقد أنها شبكات تابعة لها.

وقتل 39 شخصا أغلبهم أجانب ليلة رأس السنة عندما فتح مسلح من الدولة الإسلامية النار داخل ملهى رينا الليلي في اسطنبول. وقالت الدولة الإسلامية إنها نفذت الهجوم انتقاما من تورط الجيش التركي في سوريا.

وتركيا العضو بحلف شمال الأطلسي جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإٍسلامية وتوغلت في سوريا في أغسطس آب لطرد التنظيم المتشدد ومقاتلي فصيل كردي مسلح بعيدا عن حدودها.