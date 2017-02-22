نائب عربي يطالب بإقالة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

القدس المحتلة- الأناضول- طالب نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بإقالة وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان، من منصبه.

جاءت مطالبة النائب عبد الحكيم حاج يحيى، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، بعد أن تراجع اردان عن اتهام يعقوب ابو القيعان بقتل شرطي إسرائيلي في حادث دهس في وقت سابق من هذا العام.

وسبق أن وصف اردان في عدة تصريحات صحفية أبو القيعان بأنه “إرهابي” وأنه تعمد قتل شرطي إسرائيلي خلال تنفيذ الشرطة عمليات هدم منازل في بلدة أم الحيران في النقب (جنوب).

ولكن اردان قال الثلاثاء بحسب مواقع إعلامية إسرائيلية بينها موقع صحيفة”هآرتس″، إنه”يجب عدم افساح المجال لأحد أن يحاول أخذ حادث عيني قتل فيه شرطي ومواطن للأسف وإسقاطه على العلاقات بين السكان البدو والشرطة الإسرائيلية”.

ورفض اردان حتى يوم الثلاثاء تأكيدات النواب العرب بأن ابو القيعان قتل بإطلاق النار عليه من قبل الشرطة ما أدى إلى عدم سيطرته على سيارته وهو ما نتج عنه مقتل شرطي إسرائيلي.

وطالب حاج يحيى في تصريح صحفي أرسل نسخة منه للأناضول “بإقالة وزير الأمن الداخلي (اردان) والقائد العام للشرطة (روني الشيخ) بعد تزويرهم للحقائق والكذب على المواطنين والتحريض الممنهج ضد المواطنين العرب”.

واضاف”في اعقاب نشر الأشرطة المصورة والتسريبات من التحقيقات بدأت تتجلى الحقيقة القائلة بأن الشهيد الأستاذ يعقوب ابو القيعان قتل بدم بارد”.

وكان تم تشييع ابو القيعان نهاية الشهر الماضي بمشاركة الآف من المواطنين العرب.