محاكمة جندي عراقي سابق في ألمانيا بتهمة المشاركة في جرائم حرب

برلين- د ب أ- يمثل أمام محكمة أمن الدولة في برلين الأربعاء جندي عراقي سابق بتهمة المشاركة في جرائم حرب.

وبحسب صحيفة الدعوى، التقط المتهم (28 عاما) صورا في آذار/ مارس الماضي بجوار رأسين مفصولين لمقاتلين معاديين خلال معارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في العراق.

ووفقا للبيانات، طلب ضابط من المتهم التمثيل بجثث المقتولين.

وجاء المتهم إلى ألمانيا عام 2015 كلاجئ وأقام في العاصمة برلين.

وعثرت الشرطة الألمانية على الصورة، التي أدت إلى محاكمة العراقي بتهمة المشاركة في جرائم حرب، في الكمبيوتر اللوحي للمتهم خلال حملة أمنية قامت بها على خلفية بلاغ آخر.

وتم القبض على العراقي في آب/ أغسطس الماضي، ويقبع منذ ذلك الحين في السجن على ذمة التحقيق.

وحددت المحكمة أربع جلسات للنظر في القضية.