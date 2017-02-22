توافد رؤساء الدول والحكومات إلى مقديشو لحضور حفل تنصيب الرئيس فرماجو

مقديشو- الأناضول- بدأ رؤساء الدول والحكومات ووزراء وسفراء دول عربية وأجنبية بالتوافد إلى العاصمة الصومالية مقديشو لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد محمد عبدالله فرماجو.

ووصل صباح الأربعاء إلى مطار مقديشو الدولي الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله والوفد المرافق له، حيث كان في استقباله نائب رئيس الوزراء الصومالي محمد عمر عرتي.

وقال عرتي في تصريح صحفي لإذاعة مقديشو الرسمية إن عددا من الوفود وصلوا إلى العاصمة لحضور حفل التنصيب، مؤكدا وصول نائب وزير الخارجية المصرية للشؤون الإفريقية حمدي سندا والوفد المرافق له إلى جانب وفد من دولة الكويت.

وأضاف أن الوفد التركي وصل مقديشو مؤخرا، مشيرا إلى أن وفودا أجنبية ستصل قريبا لحضور الحفل.

ومن المتوقع أن يصل مطار مقديشو في الساعات القادمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الأوغندي يوري موسفيني، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي.

وتشهد مقديشو إجراءات أمنية مشددة، كما ألغيت جميع الرحلات الداخلية والخارجية في المطار تفاديا لما قد يعكر صفو أمن حفل تصيب الرئيس الصومالي الجديد.

وفي 16 فبراير/ شباط الجاري، تسلم فرماجو، السلطة رسمياً، من سلفه حسن شيخ محمود، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 8 فبراير/ شباط الجاري.

ويحمل فرماجو الجنسية الأمريكية، إذ تلقى تعليمه الجامعي في الولايات المتحدة، قبل أن يتم تعيينه في 1985، سكرتيرا أولا بالسفارة الصومالية لدى واشنطن.