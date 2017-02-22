إجلاء نحو 200 شخصا جراء فيضانات في “سان خوسيه” الأمريكية

سان خوسيه- الأناضول- أجلت فرق الانقاذ الأمريكية، صباح الأربعاء، نحو 200 شخصا، علقوا في منازلهم جراء الفيضانات التي ضربت مدينة “سان خوسيه” بولاية كاليفورنيا.

وجراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة منذ أيام على كاليفورنيا، غمرت المياه منطقة بأكملها في مدينة سان خوسيه، حيث تخطى منسوب المياه فيها الـ 1.5 متر.

وتعمل فرق الإطفاء على إجلاء المحاصرين عبر قوارب مطاطية في المدينة، الواقعة في وادي السليكون جنوب خليج سان فرانسيسكو.

وقال المسؤول في إدارة إطفاء المدينة، ميتش ماتلو، في بيان له، إن فيضان مياه سد “أندرسون” وارتفاع منسوب نهر “كويوت”، أدى إلى شعور الناس أكثر بالكارثة.

وأضاف المسؤول، أن فرق الانقاذ التابعة لإدارة الإطفاء أجلت المحاصرين في أكثر من 60 منزلا بالمدينة، فضلا عن انقاذ الحيوانات في المنطقة.