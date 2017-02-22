مقتل 12 مسلحا من تنظيم الدولة في عملية عسكرية شرق أفغانستان

كابول- د ب أ- ذكرت وزارة الداخلية الافغانية في بيان الاربعاء أن 12 مسلحا من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قتلوا، خلال عملية “شاهين 25″ العسكرية، بإقليم ننجارهار شرق البلاد في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة “تولو نيوز″ الاذاعية الافغانية.

وبالاضافة إلى ذلك، أصيب الملا نعيم، وهو قائد محلي في التنظيم وأربعة آخرون.

وتم إطلاق العملية بمنطقة “هاسكامينا” بإقليم ننجارهار للقضاء على المسلحين.

وتم إخلاء تسع قرى من المتمردين، خلال العملية وصادرت القوات الحكومية أيضا بعض الاسلحة، حسب وزارة الداخلية.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن أي خسائر بشرية تكبدتها قوات الامن، خلال العملية.

ويشار إلى أنه في الاسابيع الاخيرة، كثفت قوات الامن عملياتها العسكرية في منطقتي كوت وهاسكامينا وأجزاء من إقليم ننجارهار، للقضاء على مقاتلي تنظيم الدولة.