مصدر طبي مصري: مقتل قبطيين اثنين على يد مسلحين في شمال سيناء

العريش- د ب أ- أفاد مصدر طبي مصري في مستشفى العريش العام الإربعاء بمقتل قبطيين اثنين على يد عناصر مسلحة في مدينة العريش في شمال سيناء.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم العثور صباح الأربعاء على جثتي رجلين قبطيين من سكان العريش خلف مدرسة البنات الاعدادية في العريش تبين أن الجثة الأولى لرجل عجوز ومصاب بطلق ناري بالرأس والثانية جثة متفحمه تماما.

وأكد المصدر وصول جثتي سعد حكيم حنا (66 عاما) مصاب بطلق ناري بالرأس وابنه مدحت (45 عاما) وتم حرقه حيا حتى الموت وتفحمت جثته تماما وذلك صباح الأربعاء.

ويرتفع بذلك إلى ستة عدد الاقباط الذين تم قتلهم في العريش خلال أسبوعين على يد عناصر مسلحة في سيناء.