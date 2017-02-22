صدامات بين متظاهرين والشرطة في البحرين بعد مقتل مطلوب شيعي

دبي- أ ف ب- شهدت قرية النويدرات الشيعية جنوب المنامة صدامات عنيفة مساء الثلاثاء بين محتجين والشرطة اندلعت في اعقاب مقتل شاب شيعي اثناء محاولته الهرب خلال عملية اعتقال في القرية نفذتها الاجهزة الأمنية.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن مئات تظاهروا في القرية ورددوا هتافات “هيهات ننسى الشهداء” و”هيهات منا الذلة” و”يسقط حمد”، في إشارة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف الشهود ان صدامات وقعت بين المتظاهرين والشرطة خلال التظاهرة اسفرت عن إصابات عدة بفعل إطلاق الشرطة أعيرة من سلاح الخرطوش الذي يستخدم لصيد الطيور. ولم تصدر حصيلة رسمية عن عدد المصابين.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت في بيان انه تم صباح الاثنين تنفيذ عمليتين للقبض على مطلوبين في النويدرات، حيث اسفرت العملية الاولى عن اعتقال شاب، بينما اسفرت الثانية عن مقتل عبدالله حسين علي عبدالله العجوز (22 عاما) “المحكوم بالمؤبد في قضايا إرهابية تشمل القتل العمد والشروع في قتل وصناعة متفجرات”.

وقالت الوزارة إن العجوز “حاول الهرب اثناء القبض عليه، الا أنه أصيب جراء سقوطه وتم نقله للمستشفى، حيث توفي متأثرا بإصابته”.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/ فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية. واعلنت السلطات الثلاثاء إلقاء القبض على عشرين مطلوبا بينهم اربع نساء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان “استمرارا لعمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن إحباط محاولة تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية (…) فقد كشفت تلك العمليات عن عدد من الخلايا الإرهابية التي كانت قد بدأت بالشروع في تنفيذ مخططات إرهابية”.

واضافت “نتيجة للتحرك الأمني، قد تم تنفيذ عمليات استباقية أمنية ناجحة بعدة مناطق بالبلاد خلال الفترة من 9 إلى 19 شباط/ فبراير. وأسفرت هذه الجهود عن القبض على 20 مطلوبا في قضايا إرهابية، من بينهم اربع نساء كان لهن دور في إيواء مطلوبين وهاربين والتستر عليهم”.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت في التاسع من شباط/ فبراير انها احبطت عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا “ارهابية” الى ايران عبر قارب.