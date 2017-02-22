 القبارصة الأتراك لن يشاركوا في اجتماع جديد لحل الأزمة

أنقرة - رويترز – قال تلفزيون (إن.تي.في) ووسائل إعلام أخرى، إن القبارصة الأتراك لن يشاركوا في اجتماع يعقد الخميس يهدف لإنهاء انقسام الجزيرة منذ عقود وذلك بعد انهيار محادثات مباشرة بين طرفي الصراع الأسبوع الماضي.

وتوقف اجتماع بين زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس أناستاسياديس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي الأسبوع الماضي، بعد أن صوت برلمان القبارصة اليونانيين على الاحتفال بذكرى استفتاء أجري في 1950 سعياً إلى الوحدة مع اليونان وهو ما أثار غضب القبارصة الأتراك.

وتهدف المحادثات إلى إنهاء انقسام الجزيرة وهو مصدر للتوتر منذ عقود بين اليونان وتركيا العضوين بحلف شمال الأطلسي وعقبة أمام مسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.